La seconda settimana del mese di gennaio sta entrando nel vivo e continuerà a portare con se novità e cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Di seguito leggiamo l'oroscopo del 10 gennaio 2023 con le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata interessante, in particolare per le nuove intuizioni. Sei in passato qualcuno è stato contro di voi non aspettatevi nulla. Nel lavoro prima parte della giornata migliore della seconda ed entro il 22 se avete fatto una richiesta arriverà una buona risposta.

Toro: per i sentimenti giornata che invita alla prudenza perché in una storia potrebbe tornare un conflitto.

Se ci sono da percorrere nuove strade meglio darsi da fare. Nel lavoro alcuni vorrebbero ottenere di più ma al momento c'è da aspettare.

Gemelli: a livello sentimentale situazione astrologica importante, ma qualche discussione non mancherà. Nel lavoro bisogna ritrovare stabilità, anche se dissenso non mancherà.

Cancro: in amore cercate di risolvere un problema. Al momento sono comunque previsti cambiamenti e novità. A livello lavorativo nuove opportunità, soddisfazioni da metà dell'anno.

Leone: per i sentimenti giornata positiva, momento ideale per mettere in chiaro tante cose. Nel lavoro è possibile rivedere alcune questioni e ottenere qualcosa in più.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna nel segno che porta maggiore serenità, sensazioni ora da sfruttare.

Nel lavoro siate più propositiva anche se ci sarà da rivedere un accordo.

Bilancia: per i sentimenti giornata interessante, ma attenzione ad alcune questioni in un rapporto. Nel lavoro se avete un'attività in proprio sarà possibile ottenere qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale mattinata ancora sottotono ma si recupererà nel pomeriggio.

Cercate di eliminare eventuali preoccupazioni. Nel lavoro alcuni sono indecisi se rinnovare o meno un accordo, siete in attesa di una risposta.

Sagittario: in amore questa giornata invita a lasciarsi indietro qualsiasi discussione e polemica, ma presto si otterrà qualcosa in più. Nel lavoro chi sta aspettando notizie dovrà ancora attendere qualche settimana.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento importante per risolvere diverse situazioni, ma attenzione a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro c'è chi ha iniziato qualcosa di nuovo ma tutto va gestito con maggiore coraggio.

Acquario: per i sentimenti giornata interessante e le intuizioni che vivrete ora saranno favorevoli. Nel lavoro meglio evitare di fare scelte azzardate, attenzione alle parole.

Pesci: in amore con la Luna in opposizione qualche momento di conflitto non mancherà ma le storie che nascono ora potranno diventare interessanti. Nel lavoro questioni economiche da rivedere, meglio non azzardare.