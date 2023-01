Arriva il giro di boa della terza settimana del mese di gennaio. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo della giornata di giovedì 19 gennaio per tutti i segni zodiacali, con le novità astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore il cielo può portare nuove possibilità e le storie d'amore realmente forti ora vanno avanti in modo spedito. Nel lavoro è un periodo migliore per capire che cosa sta accadendo e poi per cogliere tutte le opportunità.

Toro: per i sentimenti qualcosa sarà da rivedere in questa giornata.

Siete ancora in una fase di recupero e le possibilità nel complesso non mancano. Nel lavoro bisogna superare un periodo che al momento non è dalla vostra parte.

Gemelli: a livello amoroso gestite al meglio le parole in questa fase. Se siete single e una persona vi interessa fatevi avanti adesso. Nel lavoro la stanchezza non manca, una ripresa arriverà solo da venerdì.

Cancro: in amore la giornata non è ideale per eventuali discussioni da affrontare, è meglio avere un atteggiamento prudente. A livello lavorativo non ci sono grandi risultati adesso, per un miglioramento occorrerà aspettare qualche settimana.

Leone: in amore le storie che non vanno potrebbero anche essere chiuse a breve. I single del segno si sentono invece molto intraprendenti.

Nel lavoro è il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro.

Vergine: in amore una storia non sarà semplice da gestire adesso e a breve ci sarà anche Venere in opposizione. Nel lavoro le proposte che arrivano adesso non sono da sottovalutare.

La seconda metà dello zodiaco

Bilancia: per i sentimenti - con la Luna favorevole al segno - in questa giornata sarete più determinanti.

Fatevi valere. Nel lavoro non lasciate spazio all'agitazione, a breve arriveranno delle novità.

Scorpione: in amore è un periodo che vede Venere in opposizione, riuscirete comunque a risolvere un problema entro il 21 del mese. Nel lavoro è probabile che prossimamente dobbiate cambiare gruppo o ruolo.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata interessante che vi vede più forti al momento, ci sono buone opportunità.

Nel lavoro sono premiati coloro che hanno un'attività in proprio.

Capricorno: a livello amoroso c'è una fase di stanchezza adesso, per portare avanti un progetto sarà necessario aspettare ancora. Nel lavoro qualcosa potrebbe cambiare nel corso di quest'ultima parte del mese.

Acquario: per i sentimenti sarà possibile vivere qualcosa di nuovo grazie a diversi pianeti favorevoli, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro arrivano nuove prospettive da adesso.

Pesci: in amore, se un rapporto adesso non va, sarà inutile portarlo avanti all'infinito, poiché arriveranno solo momenti di agitazione. Nel lavoro, se c'è stato un problema, ora potrete cercare di risolverlo grazie all'influenza delle stelle positive.