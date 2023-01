Nel fine settimana del 21 e del 22 gennaio 2023, l'Oroscopo proietta in vetta alla classifica i nati sotto il segno dello Scorpione, seguiti a ruota dal segno del Pesci. Maggiori difficoltà per i Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana: Scorpione al 'top'

1° Scorpione: il romanticismo potrebbe essere l'indiscusso protagonista del vostro fine settimana, qualcuno potrebbe dire al partner di voler fare uno step successivo nella relazione. Secondo l'oroscopo potreste trascorrere dei momenti indimenticabili pure con la famiglia, soprattutto se avete avuto dei diverbi recenti.

2° Pesci: avvertirete una certa tenerezza nei confronti di alcune persone che hanno bisogno del vostro aiuto. Domenica potrebbe regalarvi tanto riposo e tempo libero.

3° Acquario: avrete delle sorprese che potrebbero cambiare in modo significativo la vostra relazione sentimentale. Ci potrebbe essere anche un salto di qualità eccellente nella vostra carriera.

4° Vergine: avrete una situazione complessiva decisamente rosea, che potrebbe regalarvi delle emozioni uniche nel corso della giornata di sabato. Finalmente anche negli affari si apriranno degli scenari molto remunerativi, soprattutto per chi lavora in gruppo.

Svolte in amore per Leone

5° Leone: avrete delle svolte in amore che forse non aspettavate, per cui l'entusiasmo potrebbe essere molto.

Il lavoro non vi sta ancora stressando, anche se state avvertendo dei lievi segnali di allarme che implicheranno la necessità nella giornata di domenica di assoluto riposo. Ripartirete più dinamici di prima.

6° Sagittario: la fase amorosa che state vivendo con il partner potrebbe essere favorevole, ottime chance anche per i single.

Una persona che potreste conoscere potrebbe successivamente portarvi anche l'amore, sia direttamente che indirettamente.

7° Toro: il relax dovrà essere il vostro primo pensiero in queste giornate, per cui evitare sforzi in questo momento potrebbe essere molto salutare. Fare qualche progetto ora potrebbe ridarvi la carica, ma al tempo stesso dovreste prima concludere quelli già in atto.

8° Ariete: finalmente riuscirete a ricaricare le batterie, alcuni momenti nella giornata di domenica saranno molto impegnativi. La valorizzazione del vostro lavoro potrebbe portarvi a più stress del necessario. Cercate di pensare di più a voi stessi.

Cancro esasperato

9° Cancro: avrete un po' di esasperazione a causa di qualche ricompensa che non arriva, ma a parte questo avrete dei momenti decisamente sereni e senza troppi colpi di scena. Dovreste gradualmente aggiungere degli obiettivi se avete in mente di rendere i vostri guadagni più proficui di come lo sono adesso.

10° Bilancia: avrete qualche difficoltà che si risolverà nella giornata di domenica, nel complesso potreste trovarvi con tante cose da fare, poco tempo e con tutta probabilità con dei pensieri che non hanno nulla a che vedere con il settore professionale.

11° Capricorno: l'umore potrebbe trovare un po' di sollievo, ma comunque rimarranno alcuni quesiti che dovreste assolutamente risolvere prima della settimana successiva. Arriveranno alcune questioni legate alla famiglia che dovranno essere risolte quanto prima, perché probabilmente sono state trascurate in precedenza.

12° Gemelli: qualche discussione potrebbe rompere il vostro equilibrio, ma riuscirete a recuperare subito la calma. Nelle amicizie potreste avviare una discussione per fare chiarezza su un punto particolarmente spinoso.