Si conclude l'ultimo weekend del mese di gennaio 2023. Scopriamo in particolare l'oroscopo di domenica 29 gennaio e le stelle in amore, per il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata vi sentite particolarmente stanchi, avete bisogno di qualcosa di più che vi stimoli in ambito professionale. In ambito sentimentale è un buon momento per fare degli incontri importanti, mettetevi in gioco.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di domenica 29 gennaio sarà caratterizzata da possibili discussioni in amore.

La Luna è comunque nel segno vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti. In ambito lavorativo in arrivo delle belle novità, non manca l'energia.

Gemelli: in amore arriveranno delle risposte che attendete da tempo, cercate però di mantenere la calma nei rapporti con il partner. In ambito professionale in arrivo novità, non escludete nuove possibilità.

Cancro: in ambito lavorativo, la giornata di domenica 29 gennaio è caratterizzata da Luna e Venere favorevoli. In amore sarà meglio evitare scontri con il partner. In ambito professionale potrete superare delle problematiche.

Leone: giornata contraddittoria in campo sentimentale, cercate di vivere situazioni più sincere. Per quel che riguarda il lavoro presto arriveranno delle novità e potrete recuperare in quei campi in cui ultimamente avete vissuto delle problematiche.

Vergine: in amore con Venere in opposizione attenzione ai conflitti che potrete vivere con le persone che amate. Possibili indecisioni in questa giornata. In ambito lavorativo la pressione non manca, ma non abbattetevi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata importante per l'amore, non mancheranno opportunità, in particolare per i single del segno.

Nel lavoro non manca la vostra capacità di mettervi in gioco, grazie ad una buona energia otterrete ottimi risultati.

Scorpione: per il lato lavorativo arriveranno delle nuove proposte. Possibili incontri riguardano invece il lato sentimentale, dove alcune crisi possono essere superate.

Sagittario: possibili fastidi a livello salutare in questo periodo di fine gennaio.

Nel lavoro sarà meglio mantenere la pazienza, attenzione alle incomprensioni sentimentali.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di domenica 29 gennaio sarà caratterizzata da diversi pianeti favorevoli, momento di recupero per l'amore. In ambito lavorativo non manca l'energia per portare avanti nuove collaborazioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale giornata sottotono. In amore attenzione alle tensioni che potrebbero inclinare il vostro rapporto. A livello lavorativo cercate di mantenere sotto controllo l'aspetto economico.

Pesci: nel lavoro in arrivo nuovi progetti, si recupera in energia. Con Venere nel segno, la situazione sentimentale migliora nonostante le delusioni.