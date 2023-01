L'ultima giornata del mese di gennaio è pronta a prendere il via per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo del 31 gennaio 2023, con le indicazioni e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni zodiacali del 31 gennaio

Ariete: in amore è meglio non affaticarsi troppo in questa ultima giornata del mese. Nel lavoro non manca la voglia di fare, avrete tempo per recuperare.

Toro: per i sentimenti sarà possibile ripartire, l'inizio del mese porterà delle belle novità.

Nel lavoro un progetto che si era fermato ora potrà ripartire, ma attenzione alle questioni economiche.

Gemelli: a livello sentimentale alcune relazioni andrebbero riviste, mentre le storie che nascono ora partiranno in maniera rallentata. Nel lavoro c'è bisogno di qualcosa in più, potranno arrivare delle buone opportunità.

Cancro: in amore c'è la possibilità di vincere nuove sfide, ma Mercurio potrebbe portare qualche dubbio. A livello lavorativo portate a termine un compito entro i prossimi mesi, il futuro nel complesso si preannuncia comunque migliore.

Leone: per i sentimenti - con Venere che non è più in opposizione - gli incontri saranno interessanti in questa giornata e la Luna favorevole porterà miglioramenti.

Nel lavoro ci possono essere delle proposte.

Vergine: in amore - con diversi pianeti in opposizione - qualcosa non sarà semplice da gestire, ci saranno delle distrazioni in più. Nel lavoro le cose andranno meglio e riuscirete ad affrontare diversi problemi.

Bilancia: in amore le relazioni che nascono in questo periodo avranno bisogno di tempo, non fatevi prendere dal panico.

Nel lavoro iniziate a fare progetti per la seconda parte dell'anno, quando Giove non sarà più in opposizione.

Scorpione: in amore inizia una fase di cambiamento, lasciatevi quindi scivolare le cose addosso. Nel lavoro entro i primi giorni del mese cambierete dei programmi, agite fin da adesso.

Sagittario: per i sentimenti - essendoci diversi pianeti contrari - occorre fare attenzione a non fraintendere qualcosa in questa giornata, ci sarà nel complesso uno stato di disagio.

A livello lavorativo meglio evitare di innervosirsi per problemi banali.

Capricorno: a livello amoroso questo è un momento importante per valutare la tenuta di un rapporto. Tutto quello che fate adesso porterà una carica. Nel lavoro è momento di grande successo da qui alle prossime settimane.

Acquario: a livello sentimentale il nuovo mese vedrà la Luna favorevole, non è escluso che le coppie forti possano programmare qualcosa di importante. Nel lavoro quest'ultima giornata di gennaio porterà cambiamenti interessanti.

Pesci: in amore - con la Luna dissonante - c'è una buona carica di energia, ma non lasciatevi trascinare delle emozioni. Nel lavoro qualcosa non va, ma si potrà ripartire entro poco tempo.