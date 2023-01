Secondo l'oroscopo di febbraio per il campo amoroso e sentimentale, quali novità e sorprese hanno pianificato i pianeti per tutti i segni zodiacali che credono fortemente all’amore? I single riusciranno finalmente a trovare l’anima gemella? A quanto pare gli Ariete inizieranno a capire che non ha senso portare avanti una relazione amorosa se non sono più interessanti alla vita del partner. C’è chi come il segno dell’Acquario pianificherà un progetto con il proprio partner e chi come i Capricorno che faranno impazzire le persone intorno. Per sapere come sarà il vostro mese dal punto di vista dell’amore, di seguito sono disponibili le previsioni astrologiche di febbraio.

Oroscopo di febbraio su amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Se il mondo del vostro partner non è di vostro interesse, semplicemente non ha senso portare avanti la relazione. È stato detto più volte che il dono più grande che possiamo offrire è ascoltare un’altra persona. L’Ariete è un maestro di questo. Date tutto il vostro cuore e la vostra attenzione in una relazione, spesso interpretando il ruolo dell’eroe che salva la situazione. Questo, però, può diventare un po’ soffocante sia per voi che per il vostro partner, quindi monitorate attentamente questa tendenza. Altrimenti, il vostro spirito indipendente si ribellerà, devastando la vostra storia d’amore. Quel temperamento tipico dell’Ariete può accecarvi a volte, e per frustrazione, potete dire cose che sono piuttosto crudeli.

Toro – Siete romantici senza speranza alla ricerca di quell’amore di una vita. Le vostre esigenze sono fondamentali: volete un partner stabile, leale, affettuoso e di classe. Una persona che mantiene la pace, ma che non schiacci la vostra forza naturale. Perché, allora, sembra così difficile da trovare? Per prima cosa, il Toro odia il cambiamento, ed è per questo che non vi buttate nelle relazioni.

Solo perché vi piace la stabilità non significa che siete noiosi. La vostra immagine pubblica è importante per voi, quindi il vostro partner non deve mai mettervi in imbarazzo in un ambiente sociale. E se vi mette in imbarazzo, sarete disposti a far calare il sipario sulla vostra relazione.

Gemelli – Avete così tanti lati della vostra personalità, è difficile trovare una persona che sia compatibile con voi.

Poi c’è il fatto che si vive per flirtare. La fase di corteggiamento è la vostra preferita in assoluto. Amate tutto, dai suggestivi sguardi laterali ai messaggi di testo ricchi di passione. Il problema è che non sempre siete bravi a distinguere un’avventura da una relazione seria. Avete bisogno di un’anima gemella che sia anche il vostro compagno di giochi. Il vostro partner ideale è una persona versatile che espande i vostri orizzonti e condivide il vostro spirito avventuroso. Una persona che vi tiene sulle spine, non richiede coerenza e celebra la vostra follia può anche conquistare il vostro cuore. Avete bisogno di qualcuno che ama parlare e possa tenere testa a un dibattito. L’amore è una partita mentale per voi.

Cancro – Siete una creatura sensibile, a volte insicura, avete bisogno di stabilità e molta rassicurazione, motivo per cui siete fortemente attratti da tipi sicuri e di successo. Avete bisogno di un partner affidabile con cui potete costruire un nido. Anche se avete dozzine di cotte, innamorarvi è un affare serio per voi. Appartenete a un segno che ha bisogno di sapere che è amato. Dal momento che siete molto vicini alla vostra famiglia, il vostro partner deve andare assolutamente d’accordo con i vostri cari o la relazione semplicemente non funzionerà. Vivete per quelle accoglienti cene multi generazionali e vacanze in famiglia. Un partner che ama i bambini e la famiglia è proprio il vostro tipo.

I single del segno dovrebbero ammorbidire un po’ quel guscio duro del granchio e rivelare di più la loro personalità quando escono agli appuntamenti. Questo aumenta la possibilità di attrarre un compagno compatibile che condivide i vostri interessi.

Previsioni astrologiche di febbraio per il campo amoroso: da Leone a Scorpione

Leone – Anche se può sembrare burbero, il Leone è davvero una creatura affettuosa alla ricerca di passione, piacere e gioco. Il calore, la generosità e l’amore che offrite creano dipendenza per i vostri compagni. Siete un genitore meraviglioso, un caro amico e un pilastro nella vostra comunità. Siete la fonte di vita per il vostro partner. Imparate il vero valore di ciò che offrite e non dovrete mai più accontentarvi delle briciole.

Anche se il vostro ego va contro le vostre scelte romantiche, mettete gli occhi su una relazione amorevole, reciproca e rispettosa basata sull’uguaglianza e sul vero sostegno. Se siete totalmente presi alla vostra carriera e alla vostra famiglia, la vostra vita amorosa può sembrare una brutta soap opera. Gli amici rabbrividiscono alle vostre scelte romantiche e potreste persino perdere alcuni legami d’amicizia.

Vergine – Appartenete a un segno schizzinoso, che preferisce stare da solo piuttosto che accontentarsi: un ottimo atteggiamento, purché manteniate le vostre aspettative realistiche. Tra le fantasie, la vostra anima gemella deve ancora affrontare una serie di test. Per cominciare, questa persona deve essere maniaca dell’igiene, leale, rispettosa e intelligente.

Nessun manichino supera un primo appuntamento con la Vergine schizzinosa, nemmeno quello focoso. Molti di voi sono riluttanti a divulgare i propri segreti, il che rende difficile per le persone avvicinarsi a voi. Avete bisogno di essere corteggiati nell’amore. Le avventure vi annoiano e raramente vi concedete. Potete essere sentimentali, ma siete molto pratici. Preferite scegliere con la testa che con il cuore.

Bilancia – Gli idealisti romantici vagheranno per il mondo alla ricerca dell’anima gemella. In effetti, aspetterete anni fino a quando non arriva la persona giusta, lasciando amici e familiari a chiedersi perché una persona con il vostro fascino e il vostro aspetto sia ancora single. Con il vostro spirito, finezza e stile, avete molti ammiratori.

I Bilancia che amano socializzare, potrebbero incontrare il vero amore a una festa, un evento. Non vi piace agire frettolosamente e impiegate anni per impegnarsi in una relazione d’amore, facendo impazzire i loro compagni desiderosi di sistemarsi. Non lasciate che la vostra paura di commettere un errore vi impedisca di correre rischi, questo è il consiglio dell’Oroscopo per il mese di febbraio.

Scorpione – Siete conosciuti come il segno geloso, irresistibile, ossessivo. È vero, un minuto siete distaccati e misteriosi, facendo impazzire i partner mentre si contendono la vostra attenzione sempre mutevole. Il minuto successivo, date il meglio di voi stessi per far durare a lungo la relazione d’amore.

Per molti di voi, le relazioni sono come il mercato azionario: volete assicurarvi che il profitto a lungo termine valga la pena. Per i single del segno, l’amore è sia allettante che spaventoso. In fondo, desiderate ardentemente darvi completamente a quell’anima gemella, ma dovete fare molta attenzione a ciò che desiderate. E questo mese di febbraio sarete spesso versatile e farete impazzire le persone stregate dalla vostra bellezza.

L'amore secondo l'oroscopo di febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Appartenete a un segno che governa la morale, la saggezza, l’istruzione. Anche se cercate spesso l’ispirazione divina, bramate i piaceri terreni della vita. Non c’è da stupirsi che voi siate spesso divisi in due direzioni.

Nel mese di febbraio, farete di tutto per trovare un’anima gemella con cui sperimentare il mondo. Avete un enorme appetito per la vita e i vostri partner devono condividere questa qualità. Trovare una persona che possa tenere il passo con la vostra infinita ricerca di avventura non è un compito facile. Per questo motivo, molti del Sagittario restano single per periodi molto lunghi.

Capricorno – Nel corso del mese di febbraio, organizzerete un piano di 10 anni e il vostro partner deve partecipare a questo progetto. Molti single del segno non amano le avventure, preferiscono stari da soli piuttosto che passare da un partner all’altro. Appartenete a un segno che apprezza le cose che durano nel tempo.

La persona che conoscete da più tempo è quella che sposate, indipendentemente dalla compatibilità. I Capricorno logorati dalle insicurezze o che hanno vissuto traumi familiari dovrebbero trovare un terapeuta comprensivo e lavorare sodo per risolvere tutti i problemi. La determinazione è la vostra arma segreta. Siete abituati a lottare per avere ciò che desiderate, quindi perché non mirare a un relazione meravigliosa e amorevole? Ve lo meritate.

Acquario – Siete un idealista alla ricerca di un’amicizia che profuma d’amore. Nel mese di febbraio, dovrete capire cosa volete realmente dalla vostra vita sentimentale. Piuttosto che ossessionarvi per una rottura per tanto tempo, dovreste mescolarvi in mezzo alle persone che condividono le vostre passioni, i vostri pensieri e probabilmente incontrerete l’anima gemella.

Visto che vi piace molto l’indipendenza e la libertà, potreste essere attratti da una relazione a distanza. Preferireste inviare messaggi da un pellegrinaggio spirituale che scambiare quattro chiacchiere dal vivo, dopo una giornata prevedibile.

Pesci – Febbraio sarà un mese molto romantico. Siete affascinanti, vi piace tingere il vostro mondo e quello degli altri di magia e fantasia. Siete gentili, premurosi e sensibili, e i vostri cari si affidano a voi per ammorbidire il carattere ruvido. Siete eternamente alla ricerca dell’anima gemella che fornisca sicurezza e libertà, ma quando trovate un partner, fate un passo indietro perché l’impegno è la vostra parte meno preferita. Ad esempio, vi lamenterete di quanto male vi tratta il vostro partner. Segretamente, amate il dramma, purché alimenti le vostre fantasie. Questo può confondere i vostri cari, che vi spingono a scaricare il partner. Ma non appena diventate single, siete di nuovo tra le braccia di un’altra persona. Il vostro gusto nei partner è davvero sospetto. Siete attratti da anime tormentate, da persone con un lato oscuro. Chiunque abbia una storia singhiozzante può sciogliere il vostro cuore compassionevole. Ma non è colpa vostra. A volte vivete la vita in questo modo, incerti su cosa credere o di chi fidarvi.