L'Oroscopo per la settimana compresa tra lunedì 6 e domenica 12 febbraio è pronto a delineare le proprie previsioni.

L'andamento delle stelle preannuncia il sopraggiungere di novità per chi è nato sotto al segno dei Pesci. Qualche nota di indecisione ci sarà per il Leone, seguito a ruota da un Gemelli la cui situazione lavorativa potrebbe non essere così rosea come sperato. Situazione nettamente migliore, invece, per i nati dell'Acquario: uno tra i segni zodiacali maggiormente favoriti, specialmente in ambito sentimentale e relazionale.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - la nuova settimana, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe non essere tra le migliori del mese. In amore potrebbero nascere delle piccole crepe in grado di alterare l'equilibrio creato con tempo e sacrificio. Sarà lo stress e la mancanza di una situazione economica stabile, ma basterà stringere i denti e distrarsi un po' per riuscire a far passare anche questo piccolo ostacolo.

Toro - se nel corso delle giornate precedenti non si è stati in grado di sfruttare al meglio il proprio tempo, ora bisognerà darsi da fare. Recuperare il tempo perduto aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro, incrementando la stabilità a livello economico e non solo.

Circondarsi di persone fidate, allontanando le distrazioni, potrebbe rivelarsi utile e proficuo.

Gemelli - l'oroscopo della settimana non sembra preannunciare l'arrivo di un periodo ottimale. L'accumulo di varie situazioni potrebbe far nascere qualche complicazione all'interno dell'ambito lavorativo con conseguente incremento dei livelli di stress e nervosismo.

Situazione fortunatamente differente in ambito sentimentale e relazionale.

Cancro - anche per il segno del Cancro non sembrano ergersi giornate colorate all'orizzonte. Varie note di nervosismo potrebbero compromettere la stabilità della vita di coppia e familiare, rendendo i nativi di questo segno zodiacale non sempre in grado di reggere tutto il peso delle varie situazioni sulle proprie spalle.

Circondarsi di persone fidate aiuterà ad alleggerire tale carico, ma sarà necessario fidarsi ed aprirsi il più possibile.

Leone - stando all'oroscopo questa nuova settimana del mese potrebbe rivelarsi particolarmente interessante, specialmente all'interno della sfera sentimentale, ma bisognerà essere in grado di muoversi nel migliore dei modi tra le varie situazioni. Non tutti potrebbero essere in grado di gestire al meglio ciò che si presenterà lungo il cammino ed in molti potrebbero cadere in confusione.

Vergine - con vari astri in posizione favorevole, i nati sotto al segno in questione riusciranno a trascorrere delle giornate interessanti sotto vari punti di vista. L'unico accorgimento che non dovrà essere preso alla leggera riguarda la sfera sentimentale: meglio muoversi con delicatezza evitando di correre troppo, godendosi così ogni step nel migliore dei modi.

L'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia - mantenere la calma evitando i colpi di testa aiuterà a non mandare in fumo i rapporti interpersonali. Riuscire a stringere i denti, ascoltando i consigli senza andare in escandescenza, potrebbe rivelarsi l'unico modo per far trascorrere in tranquillità la settimana. Diplomazia ed ottimismo potrebbero essere due mantra interessanti in un periodo come quello che sta per sopraggiungere.

Scorpione - secondo l'oroscopo, la nuova carica di energie che sopraggiungerà si rivelerà particolarmente utile per riuscire a realizzare alcuni di quei sogni "nel cassetto". Qualcuno potrebbe farsi frenare da una situazione economica instabile, rischiando così di perdere il favore di alcuni astri, ma basterà giusto un po' di coraggio per superare questo timore e tuffarsi in un momento più che propizio.

Attenzione, però, a non giocare d'azzardo.

Sagittario - anche il segno del Sagittario potrebbe ritrovarsi frenato da pensieri e pregiudizi di ogni genere, ma ciò non farà altro che allontanare le persone interessanti attirando i cosiddetti avvoltoi che non attendono altro che il momento più propizio per impossessarsi di tutto. Ampliare i propri orizzonti, fare nuove conoscenze, conoscere posti nuovi aiuterà ad incrementare la probabilità di imbattersi, finalmente, nella persona giusta.

Capricorno - la settimana, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe rivelarsi la più energica dell'intero mese. Guardare al futuro, muovendosi su di una strada precedentemente tracciata, aiuterà a raggiungere i propri obbiettivi nel minor tempo possibile.

Qualche intoppo potrebbe giungere lungo il cammino, come normalmente accade, ma basterà superarlo per avvicinarsi ancor più al traguardo.

Acquario - le previsioni non sembrano preannunciare nulla di disastroso. Le prossime giornate potrebbero rivelarsi utili e proficue sia in ambito sentimentale che in quello relazionale. Nuove amicizie incroceranno i propri passi con quelli dell'Acquario, portando alla nascita di rapporti saldi e duraturi. Attenzione, però, alle amicizie tossiche: grazie all'esperienza accumulata nel tempo si avrà la capacità di distinguerle.

Pesci - l'oroscopo di questa nuova settimana preannuncia il sopraggiungere di notizie importanti e interessanti anche per chi è nato sotto al segno dei Pesci.

Riuscire a cogliere quella migliore, tra le varie che giungeranno, potrebbe non essere semplice e richiedere molta attenzione. I rapporti interpersonali potranno ancora essere coltivati, purché si impari a gestire meglio il proprio tempo.