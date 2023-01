Siamo giunti alla giornata del 6 gennaio per tutti e dodici i segni zodiacali. La prima settimana del mese è quasi terminata e continua a portare con se cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo a tutti i segni. Vediamo quali leggendo l'oroscopo del 6 gennaio 2023.

Ariete: in amore giornata sottotono a causa della Luna in opposizione. Potreste anche dire basta ad una relazione superflua. Nel lavoro alcune collaborazioni cambieranno, ma meglio cercare di fare sempre le cose con cautela.

Toro: per i sentimenti in questa giornata momento da vivere con tranquillità, siate più aperti alle nuove relazioni.

Nel lavoro risultati concreti grazie a Giove nel segno.

Gemelli: a livello sentimentale situazione migliora, portate avanti tutte quelle situazioni in cui credete. Nel lavoro evitate di agitarvi troppo.

Cancro: in amore con la Luna in buon aspetto c'è una buona capacità di azione e uno stato di maggiore fortuna adesso. A livello lavorativo non ci saranno importanti occasioni, ma attenzione solo a qualche piccola discussione.

Leone: a livello amoroso in questo weekend meglio evitare di portare avanti provocazioni inutili visto che Venere resta in opposizione. Nel lavoro se volete raggiungere un buon risultato questo periodo aiuta, nuove possibilità di traguardi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se una relazione è in difficoltà la giornata aiuta a chiarire, sensazioni positive in questa parte del mese.

A livello lavorativo Mercurio favorisce gli accordi e i nuovi incontri.

Bilancia: a livello amoroso, grazie a diversi pianeti nel segno, potrete gestire al meglio tutto quello che arriva, ma evitate scontri inutili. Nel lavoro non mancano le buone idee, attenzione solo a Giove in opposizione.

Scorpione: per i sentimenti momento che porta maggiori perplessità e momenti più pesanti.

Nel lavoro adesso vi state impegnando, per questo motivo probabile una nuova collaborazione.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore situazione astrologica confortante, ma per i single del segno sarà necessario lasciarsi andare. Nel lavoro l'impegno non manca e potrete anche chiudere alcune situazioni inutili.

Capricorno: per i sentimenti nelle ultime giornate qualche discussione non è mancata, ma ora comunque sarete il recupero. Nel lavoro situazione generale favorevole per maturare grandi progetti.

Acquario: a livello amoroso giornata di maggiore forza, ma sarà importante riflettere prima di agire. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi una buona notizia e novità comunque importanti.

Pesci: in amore se dovete parlare perché qualcosa non va fatelo ora, momento importante in questa giornata. Nel lavoro una proposta è quello che ci vuole adesso, occasioni per parlare.