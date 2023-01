Parte il primo weekend del mese di gennaio per tutti i segni zodiacali. Come prosegue il percorso astrologico dall'Ariete ai Pesci? Per scoprirlo approfondiamo l'oroscopo di sabato 7 gennaio 2023 con le indicazioni e i cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

L'oroscopo di sabato 7 gennaio

Ariete: in amore - se dovete parlare di questioni particolari - è meglio farlo dalla settimana prossima e non agitare troppo le acque adesso. Nel lavoro molti dovranno fare una scelta, ma con Giove nel segno ci sarà almeno un piccolo aiuto.

Toro: per i sentimenti in questo momento siete presi da diverse questioni, ma non tutte le coppie al momento vivono delle crisi insuperabili. Nel lavoro solo da metà anno si potrà ripartire al meglio, quindi adesso sarà importante lottare e stringere i denti.

Gemelli: a livello sentimentale il fine settimana porterà delle buone emozioni e nel complesso la giornata è intrigante. Grazie a Venere favorevole sarà possibile ricominciare. Nel lavoro potreste fare delle scelte importanti adesso, grazie a Marte favorevole.

Cancro: in amore la Luna nel segno porta una buona vitalità, ma attenzione all'opposizione di Mercurio. A livello lavorativo alcune questioni economiche saranno da rivedere.

Leone: per i sentimenti tensione a causa di Venere in opposizione, il periodo è nel complesso nervoso.

Nel lavoro le soluzioni non mancano e presto arriveranno delle novità.

Vergine: per i sentimenti il nervosismo potrà essere dominato, intanto se qualcuno vi interessa potreste anche farvi avanti. Nel lavoro è il momento giusto per cercare di risolvere un problema.

Bilancia: in amore Venere aiuta, ma attenzione alla Luna dissonante che porta stanchezza.

Vi sentirete piuttosto agitati. Nel lavoro non agitate troppo le acque.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata di calo, per questo motivo è meglio non alimentare polemiche inutili. Nel lavoro cercate di rimandare eventuali discussioni.

Sagittario: in amore è un momento importante e a breve anche la Luna sarà in buon aspetto e vi permetterà di risolvere piccoli problemi.

Nel lavoro un recupero c'è dopo tutto quello che avete vissuto in passato.

Capricorno: nei sentimenti le polemiche potrebbero non mancare anche a causa della Luna in opposizione, non mancheranno diverse tensioni. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ma attenzione a evitare troppe problematiche a causa della Luna in opposizione.

Acquario: a livello amoroso la giornata vi vedrà un po' più stanchi e le nuove storie potranno essere messe in discussione. Nel lavoro, se vi verrà in mente un'idea, questa sarà da portare avanti visto che i pianeti in queste ore aiutano.

Pesci: in amore queste sono giornate interessanti, con Venere che sarà nel segno, non ripensate troppo alle storie del passato. Nel lavoro questo periodo chiede maggiore attenzione al punto di vista economico.