Secondo l'oroscopo del 7 gennaio 2023 ci saranno dei piccoli incidenti nella vita dei single Ariete, invece per i Gemelli ci saranno alcuni momenti romantici. I nati in Leone faranno degli ottimi incontri, mentre i single dei Pesci dovranno fare molta attenzione a qualsiasi forma di eccesso. Per sapere come sarà la vostra giornata da single, di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche per il giorno 7 gennaio.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 7 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Quando la fortuna vi volta le spalle, si verificano piccoli incidenti e la malinconia inizia a pesarvi.

Quelli della prima decade hanno un eccezionale spirito di inventiva. Grandi incontri con un Acquario e un Pesci sono previsti in questo periodo.

Toro – Avrete una grande voglia di lasciarvi alle spalle questioni fastidiose e recenti delusioni, e finalmente le stelle vi daranno interessanti opportunità. Per quelli che appartengono alla prima decade, gli stati d’animo contrastanti sono un affare quotidiano. Regolate i vostri stati d’animo e lanciatevi in nuove esperienze amorose: le stelle vi appoggiano.

Gemelli – Smettetela di essere spesso imbronciati, nelle prossime ore aspettatevi alcuni momenti romantici. Se siete nati nella prima decade, vorrete divertirvi e trascorrere del tempo con la persona che stimate.

Non dimenticatevi, però, di dedicare del tempo per voi stessi: sarà molto positivo.

Cancro – Avete un sacco di amici, ma sono tutti impegnati sentimentalmente. Questo è il motivo per cui, anche se vi piace essere single, a volte vi sentite soli. Se siete nati nella prima decade, cercate di essere più simpatici e non aggressivi in quanto ciò potrebbe spaventare i vostri cari e la persona che vi piace tanto.

Previsioni astrologiche di sabato 7 gennaio per i single: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Come al solito, vi lasciate sfuggire un’opportunità. Non ha senso piangere sul latte versato, basta non perdere tempo e tornare in pista. Se siete nati nella seconda decade, avrete un po’ di nostalgia del vecchio amore. Ottimi incontri per molti single del segno.

Vergine – Una giornata piena di nuvole scure; amicizie che non decollano, incontri che si rivelano dei fallimenti. L’Oroscopo consiglia un momento di riflessione. I nati nella terza decade si preparano per affrontare una nuova fase positiva sentimentalmente parlando e finalmente si sentiranno sereni.

Bilancia – Una grande giornata. Aspettatevi di incontrare un sacco di persone che sono alla ricerca di nuove emozioni. Se appartenete alla prima decade, sentirete sensazioni ed emozioni insaziabili. Aspettatevi un incontro speciale con un Capricorno.

Scorpione – Avete giurato di trovare un partner per un po’ di tempo e sembra che la fortuna vi abbia voltato le spalle. Ma non disperatevi, forse questa è la giornata fortunata!

Per quelli della prima decade, nuove conoscenze sono previste in questo periodo. Lasciatevi stupire dalla sensualità dei vostri nuovi incontri.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 7 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo, questa sarà una buona giornata. Sfruttatela al massimo per capire cosa volete veramente e cercate di ottenerlo. Le stelle raccomandano ai nati nella prima decade più freddezza. Dubitano della vostra capacità di cambiare. Durante la serata, potrebbero esserci degli intoppi, ma troverete il modo migliore per risolvere le cose.

Capricorno – La pigrizia s’impossesserà del vostro corpo e scoprirete le gioie dell’essere single. Se siete nati nella terza decade, lasciatevi cullare dal dolce piacere dell’amore.

Troverete finalmente il tempo di scrivere i programmi dei prossimi giorni. Sfruttate al massimo questa opportunità.

Acquario – Qualsiasi sia il motivo della vostra solitudine, una cosa è certa: presto incontrerete una persona che rivoluzionerà la vostra vita. Se appartenete alla prima decade, non è il momento giusto per pensare solo al lavoro: concentratevi su altri aspetti di primaria importanza per voi e trascorrete più tempo con persone affettuose.

Pesci – Tutto ruota attorno all’amore e alla vita. Non è colpa vostra se state sfuggendo alla solitudine e le stelle sono dalla vostra parte. Per quelli della terza decade, è difficile sopportare gli sbalzi d’umore di chiunque altro. Armatevi di pazienza. L'oroscopo vi mette in guardia su tutte le forme di eccesso.