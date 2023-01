Nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà il segno del Bilancia in ribasso, mentre il Leone e il Toro si troveranno affiancati alle primissime posizioni. Ci sarà un lieve rialzo per il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 18 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Vergine romantico

1° Leone: avrete davvero un momento molto positivo che si riverserà anche nelle questioni finanziarie. Ora le vostre doti di leader potrebbero essere all'altezza della situazione professionale che vi si para davanti.

Le ambizioni potrebbero dare dei risultati soddisfacenti.

2° Toro: i progetti di questo periodo vi daranno altri successi significativi, per cui essere sempre sulla cresta dell'onda sarà un obiettivo da prendere in considerazione ancora a lungo. Avrete una conferma su una questione spinosa che vi preme particolarmente.

3° Vergine: la strada romantica che avete intrapreso con il partner potrebbe proseguire in modo molto positivo, per cui anche la vostra relazione potrebbe trovare degli sbocchi di natura molto concreta. Anche in famiglia si troveranno delle intese, molte delle quali anche decisamente inaspettate.

4° Scorpione: fare affari in questo momento potrebbe essere molto prolifico per preparare un terreno valido per altri progetti più ambiziosi.

Finalmente ci saranno anche dei risvolti molto positivi per qualche cavillo burocratico che di risolverà molto più facilmente, secondo l'oroscopo.

Novità per Cancro

5° Sagittario: essere al passo con le opportunità potrebbe essere un inizio molto favorevole se siete alle prese con un nuovo lavoro, mentre per uno più datato potrebbe aprirsi la strada a un avanzamento di carriera.

In serata potreste avere degli attimi di svago significativo.

6° Cancro: avrete delle novità positive sul piano economico, e questo potrebbe aiutarvi con l'ottimismo e a non pensare alle recenti delusioni che in questo momento sono state molto dure da sopportare. In famiglia l'atmosfera sarà decisamente migliore.

7° Acquario: gli impegni si mescoleranno a qualche strappo alla regola, per cui anche un piccolo acquisto o un rinnovamento di look per la vostra persona potrebbe darvi del buonumore che durerà abbastanza a lungo.

Secondo l'oroscopo gli affetti saranno dalla vostra parte per affrontare le difficoltà.

8° Pesci: avrete nuove energie che sicuramente riusciranno a far fronte alle mille questioni che dovrete affrontare, ma dovrete prestare attenzione alla salute che in questo periodo potrebbe essere messa a dura prova. Dedicate molto tempo alla cura della persona, vi sarà necessario anche in futuro.

Bilancia in ribasso con l'amore

9° Capricorno: si aprirà un forte spiraglio di tregua a fronte della fatica che avete sopportato nelle ultime settimane, mentre in amore avrete la facoltà di scegliere ciò che sarà più giusto per voi e per i vostri sentimenti. Secondo l'oroscopo avrete una serata molto stancante.

10° Bilancia: con l'amore siete giunti di fronte a un bivio, ma state faticando parecchio nel prendere una decisione.

Con tutta probabilità quella più sofferta sarà quella migliore, soprattutto se vi renderà molto più responsabili nei confronti di voi stessi.

11° Ariete: la concentrazione sul lavoro purtroppo non sarà esattamente il vostro forte in questa giornata, e vi conviene molto di più staccare per un po', anche se questo significherà rallentare e forse anche rimanere un po' indietro. Potreste avvertire un po' di malessere.

12° Gemelli: il malumore potrebbe accantonare tutti i risultati positivi che avete raggiunto negli ultimi giorni. Secondo l'oroscopo avrete bisogno di cambiare aria con una gita fuori porta.