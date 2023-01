La prima metà del mese di gennaio è ormai trascorso e i vari segni zodiacali si preparano ad avviarsi verso la fine del primo mese del 2023, accogliendo a braccia aperte le previsioni dell'oroscopo. La terza settimana del mese in questione non sembra essere tra le più fortunate, considerando soprattutto il repentino spostamento astrale che influenzerà negativamente alcune parti delle varie giornate. Uno tra i segni zodiacali che ne avvertirà la negatività sarà il Leone, costretto a ritirare gli artigli per non aggravare ulteriormente la propria posizione.

L'influenza positiva di Venere aiuterà, invece, a rallegrare le giornate di Bilancia ed Acquario, mentre l'Ariete potrà considerarsi appartenente al ristretto gruppo dei fortunati. La settimana in questione non potrà che ritenersi abbastanza movimentata.

Di seguito, l'oroscopo del 16 gennaio nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già specificato, grazie ad una posizione astrale favorevole, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrà tuffarsi a capofitto all'interno di una settimana fortunata e ricca di emozioni. Novità importanti sopraggiungeranno in ambito lavorativo e si potrà finalmente avvertire l'influenza positiva donata dai vari astri.

Nessun accenno di stanchezza né preoccupazioni in vista fino alla fine del prossimo weekend. Buon periodo anche in amore.

Toro - l'Oroscopo di questo segno zodiacale non sembra essere tra i migliori, soprattutto considerando quei piccoli ma fastidiosi battibecchi che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia. L'opposizione della Luna potrebbe farsi portatrice di stanchezza e nervosismo, ma grazie alla pazienza del Toro si potranno evitare situazioni poco piacevoli.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli, la Luna non sembra essere posizionata in modo ottimale. Qualche rallentamento in ambito lavorativo e qualche nota negativa potrebbero macchiare una settimana altresì ottimale. Marte e Giove, dal canto loro, potrebbero aiutare a migliorare il tutto fornendo i giusti strumenti.

Cancro - secondo quanto previsto dall'oroscopo della nuova settimana di gennaio, chi è nato sotto al segno del Cancro farebbe meglio a concentrare le proprie energie nelle prime due giornate, ovvero in quelle di lunedì e martedì, approfittando dell'ancora ottimale posizione astrale per riuscire a portarsi avanti con il lavoro e coglierne i frutti.

Maggiore attenzione si dovrà fare con l'avvicinarsi del weekend.

Leone - varie turbolenze potrebbero avvertirsi nel corso delle prossime giornate, sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo. L'intero periodo in questione potrebbe non essere semplice da affrontare, ma grazie alla vicinanza delle persone care potrebbero esserci momenti in grado di portare alla luce qualche leggero sorriso. Meglio stringere i denti ed attendere l'arrivo di giorni migliori.

Vergine - chi è nato sotto al segno della Vergine potrà contare su un oroscopo abbastanza positivo. Varie occasioni si presenteranno lungo il cammino, aprendo così la porta a diverse opportunità che dovranno essere colte al volo. Riuscire a ritagliarsi qualche attimo di relax potrebbe non essere così semplice, ma in una settimana abbastanza ottimale potrebbero trovarsi i giusti compromessi.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia sembrano essere in attesa varie ed interessanti occasioni, specialmente tenendo conto della sfera sentimentale e relazionale. Chi non vive ancora la sua storia d'amore potrebbe imbattersi accidentalmente in una o più persone interessanti, mentre chi ha già trovato la propria anima gemella potrebbe iniziar ea pensare seriamente di portare la propria relazione ad un livello superiore. Buone prospettive anche in ambito lavorativo.

Scorpione - l'oroscopo della settimana, almeno per quanto riguarda il segno dello Scorpione, non sembra essere molto limpido. L'intero periodo risulterà instabile e titubante, a cavallo tra un'influenza di fortunata positività e qualche tensione in ambito sentimentale.

Nonostante la fortuna nei vari ambiti della vita, quindi, il segno zodiacale in questione potrebbe non essere in grado di vivere al meglio la nuova settimana del mese di gennaio.

Sagittario - nonostante Marte si trovi ancora in opposizione, Venere sembra essere in grado di donare un po' di leggerezza anche al segno del Sagittario, rendendo unica la vita di coppia. Trascorrere bei momenti con la persona amata non sarà complicato, ma bisognerà fare attenzione alle varie situazioni che ruotano nei dintorni. Momenti migliori sopraggiungeranno in un futuro non troppo lontano.

Capricorno - con qualche astro in opposizione, l'oroscopo consiglia al segno del Capricorno di muoversi con cautela senza avere fretta di raccogliere i frutti dei vari sacrifici.

Seminare oggi, portando pazienza ed evitando situazioni spiacevoli e persone tossiche, aiuterà ad ottenere ottimi risultati nei prossimi mesi. Stringere i denti oggi per gioire nei giorni a venire.

Acquario - anche il segno dell'Acquario potrà godere di una posizione astrale leggermente favorevole. Venere donerà il proprio favore senza troppi giri di parole, allietando le giornate nel migliore dei modi, soprattutto in ambito sentimentale. La vita di coppia non dovrà preoccuparsi di nulla, neanche quando in ambito lavorativo ed economico sembrano sopraggiungere notizie non proprio positive.

Pesci - secondo l'oroscopo settimanale, chi è nato sotto al segno dei Pesci potrebbe non disporre delle energie necessarie per godersi al meglio i giorni che stanno per giungere. Ritagliarsi qualche momento di relax, cercando di riposarsi il più possibile, aiuterà a mantenere un leggero equilibrio tra le energie spese e quelle recuperate.