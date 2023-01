Sabato 21 e domenica 22 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole, Venere e Saturno transitare nel segno dell'Acquario, mentre Mercurio assieme a Plutone stazioneranno nel domicilio del Capricorno. Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come Nettuno resterà stabile in Pesci. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli come il Nodo Nord insieme a Urano proseguiranno l'orbita in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Leone.

Sul podio

1° posto Acquario: nuove conoscenze affettive.

Ottime le effemeridi del fine settimana di casa Acquario per fare la conoscenza di nuove persone, alcune delle quali potrebbero rivelarsi idonee per intraprendere una duratura storia sentimentale.

2° posto Sagittario: lavoro top. Dal primo pomeriggio del 21 e per l'intero 22 gennaio, gli arcieri avranno buone chance di avere una marcia in più nel settore professionale, col segno Mobile che riuscirà con rassicurante semplicità ad allargare la cerchia clientelare.

3° posto Bilancia: pezzi del puzzle. Riuscire a comprendere le reali motivazioni dietro gesti e parole altrui sarà, c'è da scommetterci, un facile esercizio da svolgere per i nati Bilancia in questo weekend invernale, col segno Cardinale che rimetterà a posto diversi pezzi del puzzle relazionale.

I mezzani

4° posto Gemelli: gratifiche. Un inaspettato ritorno economico o un complimento proveniente da una persona appena conosciuta potrebbero essere alcune delle improvvise gratifiche che riceveranno i nati Gemelli nelle quarantotto ore in questione.

5° posto Ariete: risalita finanziaria. Le prime due decadi di casa Ariete, nel corso del 21 e 22 gennaio, godranno presumibilmente di una rinfrancante risalita del loro bottino finanziario, grazie a un fresco rinnovo contrattuale o a un colpo di fortuna legato a una vincita della lotteria di paese.

6° posto Toro: sabato top. Se da un lato nella giornata di sabato sarà, con ogni probabilità, semplice per i nati Toro risolvere delle problematiche di natura pratiche, dall'altro lato la giornata che chiuderà la settimana si presenterà al loro cospetto come poco gestibile sul fronte professionale.

7° posto Vergine: schietti.

Mettere in campo una smodata sincerità, atteggiamento che probabilmente attueranno i nati Vergine questo fine settimana, porterà gli stessi a ferire qualcuno oppure a pentirsi di aver detto qualcosa che sarebbe stato meglio tener segreta.

8° posto Pesci: umore altalenante. Il nemico caratteriale del dodicesimo segno zodiacale in questo weekend sarà, c'è da scommetterci, la loro propensione a mutare tono umorale di continuo, mood altalenante che renderà perplesse le persone che gli vogliono bene.

9° posto Cancro: dubbiosi. Nella mente dei nati Cancro, perlopiù del terzo decano, parranno affastellarsi svariati pensieri che si faranno la lotta l'un l'altro a colpi di contraddizioni e ambizioni utopistiche, col segno d'Acqua che si riscoprirà più confuso che persuaso nell'operare qualsiasi scelta.

Ultime posizioni

10° posto Leone: focus familiare. I felini, nel corso di queste due giornate di gennaio, avranno ottime possibilità di dover far fronte a un'annosa questione legata alla famiglia d'origine che, volente o nolente, spingerà il segno di Fuoco a schierarsi e/o a imporre le sue ragioni.

11° posto Scorpione: sbadati. Semaforo acceso sul rosso per la concentrazione di casa Scorpione nel weekend in questione, col segno Fisso che risulterà sbadato e poco lucido, modo di porsi che non sarà tra i migliori per adempiere alle mansioni professionali in programma.

12° posto Capricorno: stanchi. La mole di impegni, soprattutto inerenti la sfera familiare, potrebbero gravare sul groppone del segno Cardinale più del solito, portando lo stesso ad avvertire una certa stanchezza già dalle prime ore domenicali.