Nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà ancora in testa i segni del Vergine e dei Pesci, con l'Ariete e il Toro più avanti. La classifica invece si prospetta negativa per il Leone e il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 12 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: novità per Ariete

1° Vergine: la scia emozionale unica nel suo genere di questa giornata di giovedì potrebbe regalarvi delle grandi novità in amore, soprattutto se avrete a che fare con una storia che ha già maturato una forte esperienza.

Nelle coppie ancora acerbe potrebbe intensificarsi l'intesa di coppia.

2° Pesci: l'ambiente emozionale in cui ora come ora siete immersi potrebbe darvi momenti di forte passionalità in serata. La mattina sarete alle prese con un impegno che vi porterà a risultati davvero ottimali. Sarete al centro dell'attenzione grazie alla vostra spiccata giovialità.

3° Ariete: ci saranno delle novità molto importanti se siete alla ricerca di un impiego che possa soddisfare non solo le spese ma anche qualche sfizio personale. Potrete finalmente anche trovare dei punti di accordo con la vostra squadra professionale, e con tutta probabilità anche in ambito domestico andrete più d'accordo.

4° Toro: le riflessioni vi aiuteranno a decidere cosa fare per un futuro prossimo, in modo da incanalare le vostre energie in una sola direzione.

Le ambizioni che state covando in questo momento potrebbero essere davvero soddisfacenti per le vostre finanze.

Obiettivi per Bilancia

5° Acquario: sarete orientati verso una forte ambizione personale oppure per la vostra carriera che con tanto impegno potrebbe regalarvi parecchie soddisfazioni con il denaro. I guadagni infatti potrebbero essere un valido supporto per rinnovare la vostra casa oppure il vostro look.

6° Bilancia: avrete lo sguardo fisso sui vostri obiettivi professionali e con tutta probabilità avrete anche dei successi per cui varrà la pena fare anche qualche sacrificio. Avrete una particolare attenzione anche nei confronti della vostra famiglia.

7° Capricorno: avrete dei grattacapi abbastanza forti, ma stavolta non vi lascerete cogliere impreparati.

Secondo l'oroscopo avrete un sostegno che sarà forte, ma non privo di qualche dissenso interno. Avrete un po' di stanchezza che però non influirà direttamente sulla giornata nel suo insieme.

8° Scorpione: isolarvi vi porterà ad essere giudiziosi e a dare la giusta importanza alle cose che vi circondano. IL riposo dovrà essere la vostra parola d'ordine in questa serata, perciò sarà meglio non impegnarvi in appuntamenti che potreste evitare.

Gemelli stanco

9° Gemelli: potrebbero intensificarsi le scaramucce con il partner, ma nel pomeriggio potreste ritrovare la serenità, se lo vorrete. Sul piano professionale sarete in parte condizionati dalla stanchezza, ma non ci saranno insuccessi rilevanti per la vostra carriera.

10° Cancro: avrete poca voglia di interagire con il partner in questo momento, ma nel complesso avrete una disponibilità molto buona che terrà insieme i pezzi del puzzle familiare. In famiglia ci saranno problematiche che riuscirete a risolvere, seppure a fatica.

11° Sagittario: potreste non stare molto al gioco di alcuni colleghi, e allo stesso tempo non avere molta voglia di interagire con la famiglia. Con il partner potreste avere un blocco dovuto a qualche malumore generale, per cui il romanticismo sarà inevitabilmente messo da parte.

12° Leone: ancora qualche malumore in famiglia potrebbe mettere alla prova la vostra volontà di fare realmente la pace, mentre con il partner non ci saranno situazioni romantiche contemplate. La serata dovrebbe essere il più tranquilla e solitaria possibile.