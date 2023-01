L'oroscopo di martedì 31 gennaio ha in serbo tante sorprese. Il mese si chiuderà con una giornata ricca di emozioni e interessi. Le previsioni astrologiche, sulla base dei transiti planetari, sono pronte a svelare le caratteristiche della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 gennaio.

Previsioni astrologiche di martedì 31 gennaio

Ariete: le tensioni in famiglia spariranno senza lasciare traccia. Finalmente le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Vi sentirete rapiti da un insolito trasporto emozionale.

Sarete davvero preziosi per le persone care. Inoltre le vostre parole verranno prese in grande considerazione.

Toro: deciderete di dedicarvi alla realizzazione di nuovi progetti. Non vedrete l'ora di iniziare a impegnarvi seriamente. Prenderete le distanze dai cattivi pensieri, per lasciare posto alla produttività e alla collaborazione. La tenacia dimostrata vi ricompenserà nel modo adeguato. Il partner, al contrario, sarà un po' incerto.

Gemelli: sarete davvero energici. Userete questa forza per concentrarvi sul lavoro. Prenderete le decisioni giuste e non passerete inosservati agli occhi del capo. La vostra famiglia non potrà fare a meno di esprimere la sua ammirazione. Però, qualcuno tra i vostri amici potrebbe provare un pizzico di invidia.

Cancro: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da una netta frattura. I continui litigi vi impediranno di parlare tranquillamente. Non sarà facile esprimere il vostro punto di vista, soprattutto davanti a determinate richieste. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di ripartire dalle piccole cose.

Oroscopo del 31 gennaio

Leone: non saprete che decisione prendere. Avrete due alternative davanti a voi, ma nessuna vi sembrerà adatta alla vostra situazione. Le previsioni astrologiche del 31 gennaio vi consigliano di prendervi del tempo e di non affrettare le cose. Solo così potrete trovare la risposta più giusta.

Vergine: farete fatica a fidarvi degli altri.

Non sarete ancora pronti a dimenticare le recenti delusioni. Avrete bisogno di più tempo per metabolizzare gli episodi passati. Nel frattempo, cercherete di tenere in considerazione le critiche ricevute sul posto di lavoro. Potrete usarle per migliorarvi.

Bilancia: apparirete un po' stanchi. La motivazione diminuirà a vista d'occhio. Avrete bisogno di un po' più di tempo per voi stessi. Inoltre, il ritmo lavorativo sarà troppo frenetico per riuscire a concentrarvi su altri progetti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non abbattervi.

Scorpione: sarete molto socievoli. Il rapporto con gli altri migliorerà nettamente. Sarete pronti ad ascoltare il prossimo e a preoccuparvi dei problemi dei vostri amici.

In ambito sentimentale, apparirete dolci verso il partner, però, non avrete alcuna intenzione di scendere a compromessi per determinate questioni.

Previsioni zodiacali del 31 gennaio

Sagittario: sarete distaccati nei confronti degli amici. Per il momento, non avrete alcuna intenzione di rivelargli il vostro stato d'animo. Si tratterà di emozioni profonde, che metteranno a dura prova la vostra capacità di reazione. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di persone affettuose e comprensive.

Capricorno: la vostra situazione economica vi stupirà. Le cose andranno meglio del previsto, ma preferirete non abbassare la guardia. Continuerete a impegnarvi e a dare il massimo per riuscire a raggiungere nuovi traguardi.

I colleghi di lavoro potrebbero decidere di seguire il vostro esempio.

Acquario: guarderete al futuro con estrema fiducia. Potrete dirvi soddisfatti di voi stessi. Vorrete continuare su questa strada, ma non potrete fare a meno di mettere in conto eventuali imprevisti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non pianificare ogni tassello della vostra vita.

Pesci: sarete un po' distratti. Non riuscirete a concentrarvi, completamente, sullo svolgimento delle vostre mansioni quotidiani. Farete fatica a realizzare gli obiettivi, anche i più semplici. Non mettete troppa carne al fuoco, potreste pentirvene.