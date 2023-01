L'Oroscopo di lunedì 9 gennaio riserverà delle grandi sorprese. Le previsioni astrologiche porranno grande attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. C'è chi darà il massimo per sbaragliare la concorrenza e chi non si sentirà ancora pronto a interrompere una relazione importante.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 gennaio.

Previsioni astrologiche di lunedì 9 gennaio

Ariete: avrete la sensazione di essere riusciti a recuperare la vecchia energia. Sarete pronti a intraprendere un percorso del tutto nuovo. Crederete ciecamente nel vostro lavoro e anche le mansioni più complesse non vi turberanno.

Indubbiamente, potrete fare leva sulla vostra grande esperienza.

Toro: le stelle appariranno un po' ostili. Non sarà una giornata particolarmente tranquilla sotto il profilo sentimentale. Vi scontrerete frequenterete con il partner perché non sarete d'accordo con molte delle sue esternazioni. Avrete bisogno di un po' di tempo per fare chiarezza nel vostro cuore.

Gemelli: sarete soddisfatti dei traguardi raggiunti fino a questo momento, ma non smetterete mai di sperare in qualcosa di meglio. Inseguirete i vostri segni, cercando di valorizzare quelli legati agli aspetti lavorativi e sentimentali. La sintonia di coppia, in effetti, vi farà sperare in un futuro roseo.

Cancro: non vi sentirete molto coinvolti dalla persona amata.

Vi renderete conto di voler intraprendere una direzione diversa. Cercherete di infondere nuova grinta al vostro rapporto e di proporre attività inedite. Non tutto verrà accolto con entusiasmo. Questa reazione vi farà riflettere.

Leone: vi sentirete più forti del solito. Nonostante l'imprevedibilità degli eventi, avrete la sensazione di essere molto più forti del solito.

Il vostro carattere schietto e determinato vi aiuterà ad avere un approccio inaspettato agli ostacoli della giornata. La famiglia rimarrà sorpresa.

Vergine: alcune delle vostre reazioni saranno un po' eccessive. Ci saranno degli argomenti che proprio non vorrete affrontare. L'insistenza del partner potrebbe causare l'effetto contrario e spingervi a chiudervi ancora di più.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non forzarvi a parlare.

Oroscopo del giorno 9 gennaio

Bilancia: sarete piuttosto precipitosi. Non vorrete rinunciare a niente. Vi piacerà sperimentare e dare voce alla vostra fantasia. In cucina, sarete liberi di sperimentare nuove ricette, mentre in amicizia non vi fossilizzerete su una sola persona. Anche in ambito lavorativo, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: sarete molto attivi sul posto di lavoro, ma tenderete ad annoiarvi facilmente. Farete fatica a trovare un'attività che rispetti i vostri desideri. Per il momento, deciderete di provare nuovi hobby. L'esercizio fisico e l'arte rappresenteranno due ottimi diversivi. Il partner si unirà a voi.

Sagittario: desidererete un cambiamento. La solita routine quotidiana, tra lavoro e uscite indispensabili, inizierà a pesarvi. Ovviamente, non sarà facile modificare le abitudini acquisite nel corso di anni, ma con un tanto impegno ce la farete. Al momento, non andrete alla ricerca di un partner.

Capricorno: desidererete maggiore libertà. Ultimamente, infatti, il lavoro ha monopolizzato diversi aspetti della vostra vita. Modificherete il ritmo quotidiano, in modo da distribuire le attività diversamente. Il partner ne approfitterà per trascorrere più tempo insieme a voi e per proporvi qualcosa di nuovo.

Acquario: crederete ciecamente nell'amicizia. Vi circonderete di persone sincere e leali, ma non riuscirete a trovare il vero amore.

Per il momento, vi accontenterete di stringere rapporti con nuove persone. Amplierete il vostro gruppo, cercando di legare anche con caratteri diversi dal vostro.

Pesci: cercherete di essere sempre voi stessi. Non vi adatterete alle regole della società, ma continuerete a ragionare con la vostra testa. Niente e nessuno potrà costringervi ad accettare qualcosa che non condividerete. La famiglia e il partner rimarranno un po' perplessi da questa presa di posizione.