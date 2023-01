Prende il via la seconda settimana del mese di gennaio. Arriva di seguito l'oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali per la giornata del 9 gennaio 2023 con le novità astrologiche, e i nuovi cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: in amore giornata importante visto che diversi pianeti sono favorevoli e vi aiutano rispetto agli ultimi giorni. Le nuove idee di coppia saranno vincenti. Nel lavoro con Giove nel segno arrivano soluzioni a dei problemi nati nel passato.

Toro: per i sentimenti se la storia non va con la Luna contraria, in questa giornata potrebbero arrivare dei contrasti. Valutate comunque tutto con calma. Nel lavoro esaminate tutte le situazioni importanti in questo periodo.

Gemelli: a livello sentimentale sfruttate questa giornata per fare chiarezza in una storia, visto che la Luna è favorevole. Se c'è una cosa da dire fatelo adesso. Nel lavoro qualcuno è contro di voi, per questo motivo fate valere le vostre intuizioni nei prossimi giorni.

Cancro: in amore i cuori solitari potrebbero vivere una nuova storia, ma delle perplessità non mancano. A livello lavorativo belle novità in arrivano, ma ci sono degli aspetti economici da curare bene.

Leone: a livello sentimentale con la Luna nel segno c'è una buona capacità di azione, fate attenzione però a quelle storie che stanno avendo delle difficoltà.

Nel lavoro dovete ritrovare un po' di serenità e un nuovo equilibrio.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore periodo che invita a fare scelte importanti. Nel lavoro fine settimana che invita prudenza, non si escludono incontri importanti.

Bilancia: a livello sentimentale progetti di coppia importanti, questo è un momento che vi permetterà di ottenere di più.

Nel lavoro non sottovalutate le novità in arrivo, ma attenzione a Giove in opposizione che porta problematiche.

Scorpione: a livello sentimentale con Venere in opposizione potrebbero esserci delle distanze nella coppia. Momento che non è il massimo. Nel lavoro i contatti e le relazioni saranno favorite.

Sagittario: per i sentimenti vi sentite molto nervosi, per questo motivo meglio evitare incomprensioni inutili.

Non fate il passo più lungo della gamba. Nel lavoro chi ha un'attività nel settore educativo sta aspettando qualche nuova chiamata.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo che potrà portare a delle perdite in coppia, questo anche perché vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro non si escludono novità, ma questa è una fase che potrà portare qualche disagio.

Acquario: per i sentimenti la Luna è ancora in opposizione, per questo motivo meglio portare prudenza. Se c'è stata una crisi, inutile tentare un recupero in questo momento. Nel lavoro chi ha aperto qualcosa di nuovo avrà maggiori soddisfazioni.

Pesci: in amore situazione migliore, dovrete però ritrovare alcune priorità. Nel lavoro ci sono delle buone risorse in arrivo.