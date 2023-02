L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo vede sul piano astrologico Saturno spostarsi (martedì 7 marzo alle ore 14:35) dall'orbita dell'Acquario al domicilio dei Pesci (dove risiederanno Mercurio e Venere), nel frattempo la Luna viaggerà dal segno del Leone (dove transita Lilith) ai gradi dello Scorpione. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Venere assieme a Giove resteranno stabili in Ariete. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come il Nodo Nord insieme a Urano permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: sospiro di sollievo. L'uscita di Saturno dall'opposizione, particolarmente ostica per i felini soprattutto per il quadrato con Urano che ha spesso formato, potrà far tirare un sospiro di sollievo al segno di Fuoco a patto che lo stesso abbia cambiato registro e si sia spinto più vicino possibile alla propria reale natura. Le giornate da incorniciare saranno presumibilmente quelle di lunedì e giovedì. Nella giornata inaugurale, difatti, i nati Leone potranno liberarsi in via definitiva di alcune scocciature, mentre il 9 marzo, grazie al flirt tra il satellite femminile e la Luna Nera, potranno veder crescere il loro entusiasmo a dismisura.

2° posto Toro: speranzosi. L'arpione del Grande Maestro, posizionatosi nel quarto campo e osteggiando il Nodo Nord nell'asse Toro-Scorpione, ha fatto tribolare non poco anche i nativi in questi ultimi due anni e mezzo circa, ma finalmente martedì il segno di Terra potrà brindare a dei nuovi inizi.

L'unica nota non troppo positiva della settimana in questione sarà, c'è da scommetterci, rappresentata dalla giornata di domenica dove sarà facile per i nati Toro peccare di presunzione o saccenteria.

3° posto Scorpione: in crescendo. Eccezion fatta per il faticoso lunedì, in questa settimana i nati Scorpione avranno ottime chance di ricevere dei benefici sempre maggiori col trascorrere delle giornate.

L'exploit sarà nel weekend quando, in particolar modo il primo decano, potrà scorgere degli indizi che faranno da preludio a una rincuorante risalita economica che avverrà da fine mese.

I mezzani

4° posto Pesci: idillio amoroso. Lo Stellium nel segno, tra i più illustri riguardo a tutte le combinazioni astrali possibili, concederà presumibilmente al dodicesimo segno zodiacale un vero e proprio sogno d'amore, idillio sentimentale che permetterà al segno d'Acqua anche di rendere concreti alcuni progetti di coppia dal 9 marzo in poi.

Nella serata domenicale, inoltre, saranno favorite le dichiarazioni d'amore per i single del segno.

5° posto Ariete: idee mutate. L'irruenza e la cocciutaggine, spesso croce e delizia del segno dell'Ariete, potrebbe lasciar spazio questa settimana a una propensione all'ascolto e al cambiare le idee o le convinzioni pregresse. Sarà così più facile, specialmente sino a mercoledì, guardare una persona o un'abitudine da tutt'altra prospettiva per il segno di Fuoco.

6° posto Acquario: gettare le basi. In attesa dell'inizio dell'anno astrologico, il quale avverrà il 21 di marzo, i nati Acquario saranno invitati dal parterre astrale a gettare le basi per la loro nuova quotidianità che, volente o nolente, inizierà a farsi strada dal giorno citato.

Meglio, quindi, per il quarto segno Fisso cominciare a fare propria la massima dell'attore e regista Bruce Lee: "Sii come l'acqua che si fa strada attraverso le fessure".

7° posto Bilancia: meritocratici. La Bianca Signora e il Messaggero degli Dei in sesta casa potrebbero indurre, in particolar modo nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo, i nati Bilancia ad attuare un mood meritocratico nel nucleo famigliare, comportamento che li aiuterà a liberarsi da qualsiasi tipo di preconcetto su figli e coniuge.

8° posto Capricorno: ambizioni elevate. Lo spostamento di Saturno in Pesci, in onda dal primo pomeriggio di martedì, renderà più vivide le influenze nettuniane per il segno del Capricorno, inducendo inconsciamente lo stesso ad alzare considerevolmente l'asticella delle ambizioni.

L'alea che potrebbero mettere in campo i nativi, la quale si farà più marcata giovedì e venerdì, sarà di fissare degli obiettivi ai loro occhi raggiungibili ma oggettivamente utopistici.

9° posto Cancro: piedi di piombo. Serviranno ancora poche settimane ai nati Cancro per vedere i primi sentori di un rifiorire astrale nei loro riguardi, ma in questa settimana sarà bene che il segno Cardinale non si lasci condizionare dall'opinione altrui, in quanto facendolo avrebbe buone possibilità di allontanarsi dai suoi reali desideri.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: focus amoroso. Il pianeta con l'anello, in particolar modo il 7 e 12 marzo, parrà illuminare giorno tutto ciò che non va nel ménage amoroso di casa Gemelli, coi nativi che non potranno non scorgere tali brutture.

A fronte di ciò, il segno Mobile sarà chiamato a focalizzare le proprie attenzioni sulla coppia in essere, cercando di mostrarsi propenso a eventuali dialoghi e compromessi.

11° posto Sagittario: solita solfa. Il segno del Sagittario per corredo astrologico è sovente portato a stravolgere la professione e i progetti legati a essa, così da sentirsi sempre in un mix di stimoli e paura di non farcela. Purtroppo, però, lo spostamento del Grande Maestro, il quale darà vita allo Stellium nel quarto campo, esigerà più stabilita dagli arcieri nei prossimi due anni, esercizio che potrebbe risultare assai complicato per loro.

12° posto Vergine: relazioni al centro. Sia che si tratti di rapporti di lavoro, di coppia o di semplice conoscenza, le relazioni parranno essere al centro dei pensieri dei nati Vergine da martedì a sabato, giornate dove sarà presumibilmente semplice per il segno di Terra cadere in qualche provocazione subita.

Le effemeridi suggeriranno al segno di Terra, non soltanto di tenere a bada la lingua, ma anche cercare una valvola si sfogo che strizzi l'occhio al benessere, ad esempio iniziando a praticare jogging nel tempo libero.