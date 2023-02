Nella giornata di mercoledì 1° marzo 2023, l'Oroscopo vedrà protagonisti molti segni di fuoco, fra i quali spiccheranno in modo evidente il Leone e il Sagittario. Il Toro ritornerà in prima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 1° marzo [VIDEO] per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Leone ottimista

1° Toro: subentreranno delle novità che vi renderanno sempre più dinamici e pronti per altre situazioni professionali molto soddisfacenti. Con l'amore arriverete ad una affinità davvero insuperabile, probabilmente anche con l'arrivo di un figlio o di una evoluzione di coppia molto più matura.

2° Sagittario: fare un investimento in questo momento potrebbe essere la mossa giusta per ridare vigore alla vostra vita professionale e farla girare nella direzione che voi desiderate da tanto tempo. Le amicizie saranno quelle che riusciranno a consigliarvi meglio e a indirizzarvi verso il successo garantito.

3° Leone: sicuramente l'affiatamento che avrete in amore vi renderà ottimisti anche sul lavoro, e nel frattempo ci saranno molte chance di incrementare la vostra stabilità da entrambe le parti. Secondo l'oroscopo potreste anche fare attività fisica senza stancarvi facilmente.

4° Scorpione: State facendo faville in amore con delle conquiste sorprendenti e ora sarete anche pronti per un ulteriore passo in avanti se siete già in una relazione da tanto tempo.

Secondo l'oroscopo le novità sul lavoro vi daranno anche dei guadagni inaspettati.

Amicizie per Ariete

5° Ariete: una amicizia potrebbe aiutarvi a creare un ambiente adatto per qualunque tipo di divergenza, perché saprete oltrepassarle senza diatribe e litigi vari. L'intesa con gli altri adesso sarà molto forte, e anche utile per rafforzare quei legami a cui tenete particolarmente.

6° Capricorno: fare gli equilibristi adesso potrebbe non essere un metodo vincente per stare dietro a tutto, ma farvi aiutare invece potrebbe essere salvifico per gli affari. Essere un po' più umili adesso vi renderà anche più fiduciosi verso gli altri.

7° Gemelli: avrete una bellissima sintonia con il partner ma al tempo stesso avrete una concentrazione sul lavoro che non farà altro che calare.

Ristabilire una vostra tabella di marcia potrebbe essere una soluzione contro le vicende che vi distraggono di più.

8° Acquario: anche se potrebbe essere davvero molto difficile, prendere qualche decisione adesso potrebbe essere di grande aiuto per il futuro e per qualche diatriba che si sta portando avanti da tanto tempo. Essere partecipi di una vicenda spinosa potrebbe essere abbastanza noioso.

Vergine sotto pressione

9° Pesci: avrete un atteggiamento molto sottotono nel corso di questa giornata, e potrebbe essere molto più pesante se sarete sottoposti a pressioni, specialmente di stampo familiare. Secondo l'oroscopo dedicarvi a voi e alle vostre attività personali vi aiuterà a rilassarvi.

10° Vergine: sperimentare una relazione che vi sta sempre più stretta potrebbe essere controproducente per la vostra salute mentale.

Secondo l'oroscopo staccare la spina da qualcuno che ora vi sta soltanto mettendo sotto pressione potrebbe essere salvifico per voi.

11° Bilancia: dovrete far fronte ad alcune decisioni del partner che non vi staranno molto a genio, ma che al tempo stesso saranno doverose per ridimensionare la vostra relazione. Riflettere per un po' vi darà l'occasione di rivalutare anche la vostra vita da single.

12° Cancro: lo stress sta facendo davvero troppo, e potreste avere bisogno di allontanarvi un po', magari in una località balneare, per poter ricominciare a rilassarvi in modo adeguato. Potreste avere bisogno di una amicizia con cui sfogarvi.