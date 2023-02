Nell'oroscopo di sabato 18 e domenica 19 febbraio troviamo sul piano astrale il Sole viaggiare dai gradi dell'Acquario (dove transitano la Luna, Mercurio e Saturno) al segno dei Pesci (dove risiedono Venere e Nettuno). Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Giove resterà stabile in Ariete. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come il Nodo Nord assieme a Urano proseguiranno il domicilio in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top.

Weekend in probabile crescendo per i nati Scorpione, specialmente sotto il profilo sentimentale, in quanto ad un sabato di chiarimenti e armonia ritrovata seguirà una domenica intrisa di piacevolezze amorose.

2° posto Pesci: nessun rimpianto. Ottime le effemeridi del fine settimana per i nati Pesci, ancor di più il 19 febbraio quando il Luminare giallo sbarcherà nella orbita spingendo il dodicesimo segno zodiacale a mettere definitivamente una pietra sopra circa alcuni accadimenti poco entusiasmanti.

3° posto Acquario: lucidi. Il sentiero evolutivo parrà ben tracciato oramai e il quarto segno Fisso, nel corso delle quarantotto ore in questione, non dovrà far altro che iniziare a seminare con costanza e dedizione, sapendo che a breve si toglierà anche il fardello derivante dal quadrato tra Urano e Saturno.

I mezzani

4° posto Cancro: novità. Dal tardo pomeriggio di sabato in poi, il primo segno d'Acqua avrà buone chance di beneficiare di una succulenta novità di ordine economico, per merito della quale trascorrerà il weekend con un pizzico di fiducia in più in ciò che verrà.

5° posto Leone: effetto serpente. Similmente ai serpenti, i felini sembreranno apprestarsi a fare una metaforica muta esistenziale a partire dalla mattinata di domenica, rivoluzione esteriore e interiore che li porterà a vivere a breve la quotidianità in tutt'altro modo rispetto a come hanno fatto finora.

6° posto Capricorno: occasioni. Seppur si tratterà presumibilmente di un'offerta al supermercato o di quell'attrezzatura professionale a prezzo ribassato, i nati Capricorno potranno contare su due giornate piene di occasioni in tal senso che andrebbero sfruttate al volo.

7° posto Gemelli: toro per le corna. Le configurazioni astrali del fine settimana indurranno, c'è da scommetterci, la seconda e terza decade di casa Gemelli a prendere il toro per corna e affrontare di petto alcune pruriginose situazioni che hanno rischiato di togliergli il sonno.

8° posto Bilancia: lasciar andare. Nonostante sarà probabilmente difficile per i nativi riuscirci, il segno della Bilancia dovrebbe provare a chiudere una relazione interpersonale che ha fatto il suo tempo nelle giornate del 18 e 19 febbraio.

9° posto Sagittario: energie flop. Se da un lato la voglia di fare non dovrebbe mancare in casa Sagittario, dall'altro lato nel weekend in questione i nativi potrebbero fare i conti con uno scarno bottino energetico che li costringerà a rallentare considerevolmente i ritmi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: spaesati. Immerso in un periodo astrologicamente benevolo, questo fine settimana sembrerà rappresentare un neo col quale i nati Ariete dovranno gioco forza fare i conti, col segno di Fuoco che dovrà prendere atto di due giornate inclini allo spaesamento e, di conseguenza, procrastinare eventuali compiti gravosi o colloqui di lavoro.

11° posto Toro: esausti. Malgrado vorrebbero starsene a ciondolare in casa crogiolandosi nel dolce far nulla, i nati Toro presumibilmente saranno chiamati a ultimare diverse questioni di natura professionale e pratica che, al termine del weekend, li renderanno esausti.

12° posto Vergine: introversi. Sia la voglia di stare in mezzo agli altri che di condividere con quest'ultimi le loro reali emozioni potrebbero latitare in casa Vergine durante questi due giorni di febbraio, col segno di Terra che si rivelerà introverso e solitario.