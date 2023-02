L'oroscopo della giornata di domenica 12 febbraio vedrà la Luna stabilizzarsi nel segno dello Scorpione, mentre Ariete sarà stanco della solita routine, e avrà voglia di cambiamenti. Sagittario riuscirà a essere più sagace in ambito lavorativo grazie a Mercurio, mentre Vergine mostrerà maggior maturità e buon senso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 12 febbraio.

Previsioni oroscopo domenica 12 febbraio 2023, segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, ma anche voi single assetati d'amore potreste incontrare la persona giusta.

Sarete stanchi della vostra solita routine, e avrete voglia di cambiare la vostra vita. Anche nel lavoro cercherete di cambiare, e con Mercurio in sestile potrete provare a mettere insieme progetti migliori. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di domenica non molto esaltante in amore secondo l'oroscopo, colpa della Luna in opposizione. Venere sarà ancora in sestile ma, single oppure no, potrebbero esserci evidenti difficoltà nel tentativo di vivere un rapporto sereno a causa di alcuni imprevisti che non riuscirete a risolvere. In ambito lavorativo l'organizzazione non sarà il vostro forte a causa di Mercurio ora in quadratura. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi libererete di tutti quei progetti che, finora, si sono rivelati solo un peso, secondo l'oroscopo della giornata di domenica, e inizierete a gestire in modo diverso il vostro lavoro.

Mercurio, Giove e Marte in buon aspetto vi permetteranno di dare il meglio nel prossimo periodo. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete vivere il vostro rapporto con maggior responsabilità, cercando di realizzare i desideri del partner. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere scatenerà un turbinio di sentimenti davvero elevato in questa giornata di domenica e, con la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione, non potrete chiedere di meglio per godere al massimo della vostra vita sentimentale.

Sul fronte professionale, Mercurio non sarà più opposto. Riuscirete ad esprimere meglio le vostre abilità professionali, ma non dovrete rischiare troppo al momento. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vedrà una battuta d'arresto, secondo l'oroscopo di domenica. Mercurio in opposizione potrebbe causare qualche imprevisto.

In questo periodo, l'esperienza potrebbe aiutare molto. In amore, la Luna sarà contro di voi e il rapporto, tra voi e il partner, potrebbe farsi più rigido. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in sestile vi permetterà di mostrare maggior maturità e buon senso in quest'ultima giornata della settimana. Venere sarà ancora in opposizione, quindi meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto al momento. Nel lavoro avrete buone idee in mente, ma portarle a bordo potrebbe non essere semplicissimo. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra storia d'amore ultimamente è tormentata da alti e bassi secondo l'oroscopo. Questa giornata si rivelerà un po’ più tranquilla, ma dovrete riuscire trovare il giusto equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo sarete più efficienti grazie a Mercurio. Riuscirete ad organizzare al meglio i vostri progetti, portando a termine un numero maggiore di incarichi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna si stabilizzerà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di domenica. Insieme a Venere in trigono, i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno, soprattutto per voi che siete nati nella prima decade. Nel lavoro attenzione a Mercurio, ora in quadratura. Seguirete con grande sforzo i vostri obiettivi, ma non dovrete essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa seconda domenica del mese si rivelerà tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In ambito amoroso riuscirete a essere abbastanza romantici grazie alla Luna, anche voi cuori solitari.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in sestile sarà un valido alleato in più per gestire bene i vostri progetti. Riuscirete a essere più sagaci, e presto arriveranno risultati decisamente più incoraggianti. Voto - 7️⃣

Capricorno: le stelle saranno ben allineate per voi dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, potrete godere di una storia d'amore valida e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro senza Mercurio alcuni progetti potrebbero rivelarsi un po’ più complicati. Ciò nonostante esperienza e abilità saranno di grande aiuto per continuare a svolgere bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo di Mercurio nel vostro segno vi permetterà di esprimere al meglio le vostre abilità e competenze professionali.

Sul fronte sentimentale ci sarà una discreta stabilità e armonia all'interno della vostra relazione di coppia, utile per godere di queste giornate serenamente. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata dalle forti emozioni secondo l'oroscopo. Voi cuori solitari sarete fortemente attratti da una persona, e con questo cielo potreste avere buone possibilità di riuscita. Se invece siete già impegnati vi prenderete cura al meglio del vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio sarà alle vostre spalle, ciò nonostante non vi lascerete scoraggiare e darete comunque del vostro meglio. Voto - 8️⃣