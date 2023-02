Nella settimana che va dal 13 al 19 febbraio 2023, l'Oroscopo prevede che, oltre al Sole, nella costellazione dell'Acquario subentri anche il pianeta Mercurio. Marte sarà purtroppo avverso al segno del Sagittario, mentre Mercurio sarà positivo per il segno del Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dal 13 al 19 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale: Bilancia creativo ed energico

1° Bilancia: ripartirete con una energia e una creatività fuori dagli schemi. L'allegria e l'ottimismo saranno due parole costanti nel corso della settimana che potranno essere utili nel lavoro, nella collaborazione con i colleghi e nella relazioni di stampo privato.

L'amore potrebbe fare una sorpresa che non dimenticherete molto facilmente oppure che potrebbe determinare il vostro futuro insieme. Ritornare a fare attività fisica per voi sarà una passeggiata, anche se l'avete lasciata da tanto tempo a questa parte. Il weekend si presenterà con tanto tempo libero e shopping.

2° Pesci: vi lascerete andare al romanticismo, esattamente ciò di cui avete bisogno per conferire alla vostra settimana una grande atmosfera degna di San Valentino. Con il partner non esiterete ad organizzare qualcosa che possa essere di forte ispirazione anche per le amicizie e che possa durare ben oltre la festa degli innamorati. I successi sul lavoro potrebbero decretare un passo in avanti nella carriera che con tutta probabilità vi faranno volare anche in altri contesti che incrementeranno i vostri affari.

Il weekend si prospetta ricco di guadagni.

3° Vergine: avvertirete l'esigenza di rallentare e pensare a voi stessi e a cosa vorreste realmente da questa settimana, mentre avrete a disposizione molto riposo e un bel rinnovo del vostro look. Secondo l'oroscopo avrete belle energie per il lavoro che vi darà molte soddisfazioni, anche pecuniarie.

L'affiatamento con la persona amata si estenderà anche a quelle amicizie che negli ultimi giorni non hanno potuto vedervi o sentirvi, per cui nel weekend potrebbe aprirsi la possibilità di fare un viaggio.

4° Gemelli: in questa settimana ci saranno molti 'movimenti' dalle vostre parti, per cui la fortuna agirà in favore dei vostri sforzi precedenti, attuando una vera e propria macchina in grado di favorire sempre più opportunità.

Sul lavoro infatti le occasioni di fare sempre più progetti finalmente si concretizzeranno e daranno anche alla vostra creatività quella spinta che serve per poter dare il massimo. Il partner sarà un ottimo compagno di viaggio nella realizzazione dei progetti della vita privata.

Amicizie per Ariete

5° Ariete: ci sarà qualche amicizia in più che potrebbe in qualche modo essere molto produttiva sia per la vostra vita privata che quella che concerne l'ambito professionale. Avrete un po' di ottimismo in più, esattamente ciò che vi servirà in questa settimana per poter essere sempre in prima linea con i progetti che la vostra squadra sta per concludere. Avrete qualche opportunità lavorativa soprattutto se siete ancora alla ricerca di un impiego.

In amore ci sarà una complicità che vi permetterà di essere molto affine con la mente del partner, secondo l'oroscopo. Il weekend si prospetta romantico e pieno di sorprese.

6° Scorpione: sicuramente avrete una bellissima atmosfera con il partner che vi darà non solo un atteggiamento molto più romantico, ma anche molto incline a dedicare tempo ed energie alla persona amata. Sul lavoro però dovrete rivedere qualcosa che avete omesso, qualche errore che purtroppo potrebbe trascinarsi e per il quale avete bisogno di una risoluzione moto forte e concisa. Secondo l'oroscopo potreste fare qualche incontro decisamente interessante che potrebbe cambiare radicalmente le sorti del vostro fine settimana.

7° Cancro: questa settimana sarà fatta di prese di coscienza molto forti e di decisioni che non ammetteranno deroghe. In virtù di queste situazioni più o meno difficili, avrete una lucidità sempre più accentuata e una volontà che si acuirà nel corso della seconda metà della settimana. Secondo l'oroscopo riuscirete anche a dare nuova linfa alla vostra relazione, anche non ci saranno slanci troppo ampi nonostante il dialogo sia costruttivo. Sul lavoro farete dei grandi passi in avanti che permetteranno alla vostra carriera di progredire.

8° Leone: dovrete impegnarvi affinché qualche diatriba possa essere risolta e far spazio a chiarimenti, dovrà essere uno dei pensieri principali di questa settimana.

Secondo l'oroscopo avrete un po' di impegni urgenti sul lavoro che sarà meglio sbrigare. In amore le questioni più spinose saranno molto più facili da risolvere. Con il partner raggiungerete una bella situazione di tranquillità che potrebbe aumentare anche l'intesa passionale nel corso del fine settimana.

Malumore per Acquario

9° Toro: sarà il momento di prendervi una pausa per ritrovare le energie che nelle ultime settimane avete perduto. Secondo l'oroscopo saranno necessarie per qualche ostacolo che avrete sul lavoro, ma al tempo stesso saprete come affrontare le difficoltà senza essere troppo inquieti. Dovrete fare qualche sacrificio per delle spese che dovrete sostenere ed essere pazienti per qualche risposta che dovreste ottenere a breve.

In amore potreste andare incontro ad una forte monotonia che dovrà trovare una soluzione, possibilmente entro il fine settimana. Con le amicizie invece non ci sarà incomprensione che tenga di fronte alla vostra intesa.

10° Acquario: se non fosse per questo malumore prolungato e per questo nervosismo che vi state portando a lungo e in cui questa settimana potrebbe non fare eccezione, potreste davvero fare molto. La concentrazione però adesso non decolla e qualche affare a parte qualche rara eccezione potrebbe significare impegno, impegno e ancora impegno. I risultati potrebbero arrivare anche prima del previsto, ma probabilmente non ve li godrete appieno. Il partner o la famiglia potrebbero darvi quel pizzico di allegria che nel fine settimana potrebbe servirvi per distrarvi e perché no, anche essere al centro dell'attenzione.

11° Capricorno: sarete talmente impegnati con il lavoro e gli affari che a stento avrete del tempo per pensare, quindi ancora meno per dedicarvi a ciò che amate. Fare scorta di energie appena potrete, perché senza quelle potrebbe essere ancora più difficile portare avanti i vostri progetti e le vostre ambizioni. Il supporto familiare potrebbe veramente darvi quell'entusiasmo di cui ora sarete abbastanza carenti. Probabilmente i risultati di tutto questo gran daffare potrebbero arrivare prima del previsto, perciò mollare adesso non sarà una opzione da prendere in considerazione, secondo l'oroscopo. Riposate nel weekend.

12° Sagittario: potreste essere una settimana in cui sfogherete tutte le vostre lamentele e ridimensionerete molto il vostro lavoro.

Sarete un po' stanchi sia fisicamente che moralmente, avrete bisogno di aria fresca che possa in qualche modo farvi staccare dalla realtà quotidiana. Dovrete lavorare molto su voi stessi per sviluppare maggiore autostima e di conseguenza anche una maggiore interazione con la squadra di lavoro. Sul piano finanziario dovrete fare molta attenzione a come utilizzate il vostro denaro, in questo momento. Secondo l'oroscopo, il weekend sarà in un ambiente domestico.