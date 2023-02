L'oroscopo della giornata di sabato 11 febbraio vedrà il pianeta Mercurio lasciare il segno del Capricorno per spostarsi nel segno dell'Acquario, che sarà efficiente e estremamente produttivo al lavoro, mentre un po’ d'insoddisfazione potrebbe colpire i nati del Leone. Il Sagittario potrebbe essere stanco a causa del troppo lavoro, mentre Pesci si dedicheranno di più ai sentimenti.

Previsioni oroscopo sabato 11 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: inizia un fine settimana difficile sul fronte sentimentale. La Luna in Bilancia soffoca le vostre emozioni, rendendo più complicato del previsto il dialogo con il partner.

Anche voi single potreste essere impegnati in altre faccende. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio in sestile adesso, utile per gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in calo sul fronte professionale nel prossimo periodo. Mercurio si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, e alcune mansioni potrebbero non procedere come previsto. Per quanto riguarda i sentimenti invece godrete ancora di una discreta sintonia di coppia. Se siete single coltiverete al meglio la vostra vita sociale. Voto - 7️⃣

Gemelli: il settore professionale vedrà una chiara crescita a partire da questa giornata. Secondo l'Oroscopo, Mercurio in trigono vi permetterà di essere produttivi al meglio delle vostre possibilità, grazie a un'ottima organizzazione che vi permetterà di gestire al meglio il vostro tempo.

In amore ci saranno ancora alti e bassi, ciò nonostante la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di godere di una discreta tranquillità. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro procederà in modo migliore nel prossimo periodo. Con Mercurio non più in opposizione non sarete più bloccati su certi progetti, e con la giusta organizzazione, andrete avanti senza troppe difficoltà.

Attenzione comunque a Giove, ancora in quadratura. Non sarà la giornata perfetta per parlare di sentimenti con la Luna in quadratura. Single oppure no, pazienza e comprensione non devono mancare. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di sabato. La Luna sarà in sestile, e vi permetterà di godere di una discreta intesa con il partner.

Nel lavoro un po’ d'insoddisfazione per i vostri progetti potrebbe colpirvi, e con Mercurio ora in opposizione potrebbe rivelarsi più complicato del previsto andare avanti. Voto - 6️⃣

Vergine: il romanticismo puro non sarà il vostro forte con Venere in opposizione dal segno dei Pesci. Ciò nonostante ci tenete molto alla vostra relazione e al partner. Questa potrebbe essere una buona base di partenza per vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più così favorevole, quindi meglio non prendere troppi rischi. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo weekend inizierà al meglio. Potrete contare su una marcia in più nel prossimo periodo dal punto di vista professionale, grazie a Mercurio in trigono che vi aiuterà a gestire meglio le vostre mansioni.

In amore ci penserà la Luna a regalarvi una discreta intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Acquario, alcune mansioni potrebbero rivelarsi un po’ più complesse del previsto. Sarete ancora piuttosto abili in quel che fate, dunque, se necessario, fermatevi un momento a riflettere per pianificare al meglio le prossime mosse. In ambito sentimentale Venere in trigono la fa da padrona sul vostro rapporto. Non potrete chiedere di meglio in questo periodo. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Marte in opposizione dal segno dei Gemelli, la stanchezza potrebbe farsi sentire in questa giornata. Secondo l'oroscopo però, Mercurio sarà dalla vostra parte a partire da questo sabato e potrebbe fare la differenza con i vostri progetti.

In amore la Luna in sestile vi darà una mano, ciò nonostante, con Venere in quadratura meglio evitare certe effusioni per il momento. Potreste causare solo l'effetto opposto. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale all'inizio di questo weekend. Potrebbero dunque insorgere piccole difficoltà sul posto di lavoro, ma che con il giusto impegno potreste risolvere. In ambito amoroso i buoni sentimenti potrebbero non bastare per vivere un rapporto sereno. Cercate di comprendere e realizzare i sogni del partner. Voto - 7️⃣

Acquario: il fine settimana inizierà alla grande per voi nativi del segno. In amore ci sarà la Luna in trigono a portare gioia all'interno della vostra relazione di coppia.

I single saranno degli intriganti predatori. Nel lavoro l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per mettere a segno successi ancora più grandi e importanti. Voto - 9️⃣

Pesci: concentrerete questa giornata sui sentimenti. Venere in congiunzione vi permetterà di focalizzarvi di più sul benessere del partner, liberando emozioni positive. Sul fronte professionale avrete buone capacità, ma alcuni movimenti astrali potrebbero rallentarvi un po’ nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣