L'oroscopo della giornata di venerdì 3 febbraio prevede un forte senso del dovere per i nativi Vergine, spinti da Mercurio in trigono, mentre Leone seguirà di più il proprio istinto. Ariete faticherà a essere così affiatato con il partner, mentre Giove spianerà la strada ai nativi Gemelli verso il successo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 3 febbraio.

Previsioni oroscopo venerdì 3 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti, considerato che la Luna sarà contro di voi.

Single oppure no, non dovrete pensare esclusivamente ai sentimenti e al vento di passione. Dovrete anche pensare al benessere della persona che amate. In ambito lavorativo state andando un po’ troppo a tentoni ultimamente. Dovrete avere le idee più chiare sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: vivrete solo emozioni forti in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna e Venere illumineranno la vostra giornata, e vi sentirete davvero felici di avere al vostro fianco una persona come il vostro partner. Nel lavoro teoria e pratica saranno ben amalgamati tra loro, e vi permetteranno di raggiungere risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Gemelli: questo cielo vi rende più taciturni sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo del giorno.

Single oppure no, non sarete così abili nel mostrare le vostre emozioni. Potreste sentire la necessità di confidarvi, e parlare di ciò che ultimamente vi turba. Per quanto riguarda il lavoro Giove spianerà la strada verso il successo, ma questo potrebbe non avere lo stesso sapore delle altre volte. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali eccellenti sul piano sentimentale.

La vostra generosità sarà praticamente infinita e tra voi e la vostra fiamma arriveranno momenti pieni d'amore. Anche in ambito sociale ve la caverete davvero bene. In ambito lavorativo avrete tante faccende da sbrigare, e alcuni imprevisti da parte di Mercurio vi stanno rallentando un po’ troppo. Le capacità per recuperare non vi mancheranno.

Voto - 8️⃣

Leone: darete più ascolto al vostro istinto in questa giornata di venerdì. Soprattutto sul fronte lavorativo, spererete in progetti e mansioni di più ampio spessore, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore ci sarà una discreta stabilità con il partner, ma con il giusto affiatamento, sappiate che potrete ottenere qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Vergine: Mercurio in trigono porterà un forte senso del dovere in voi in questa giornata di venerdì. Sul fronte lavorativo cercherete di dare del vostro meglio, ciò nonostante attenzione a non osare troppo, considerate stelle come Marte in cattivo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna vi permetterà di essere più ragionevoli, ma con Venere opposta, di buoni sentimenti non se ne parla al momento.

Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo pieno di imprevisti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in quadratura creerà qualche disagio di troppo, e potrebbero nascere delle discussioni dal nulla, che non dovrete assolutamente alimentare per non sfociare in futili litigi. Sul fronte professionale non uscite fuori dai binari al momento, perché Mercurio potrebbe indurvi in errore. Voto - 5️⃣

Scorpione: configurazione astrale davvero convincente per voi sotto il profilo sentimentale. La Luna e Venere vi permetteranno di essere romantici e socievoli, vivendo momenti davvero intensi. Nel lavoro Mercurio sarà favorevole e garantirà delle nuove possibilità per i vostri progetti professionali.

Voto - 8️⃣

Sagittario: le nuove relazioni iniziate da poco potrebbero rivelarsi complicate da portare avanti, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno dei Pesci. Anche voi cuori solitari non sarete così socievoli con nuove conoscenze, chiudendovi nella vostra cerchia sociale. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee da sviluppare, ma non dovrete essere troppo frettolosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: i sentimenti non saranno il vostro forte in questa giornata di venerdì, colpa della Luna in opposizione che vi ostacolerà. Cuori solitari oppure no, quella irrefrenabile voglia di amare potrebbe venire, ma questo non significherà che non vorrete vivere la vostra vita con una persona che amate davvero.

Nel lavoro non avrete alcun timore verso nuovi progetti e nuove esperienze, accettando nuove sfide con discreto entusiasmo. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì piacevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Potrete contare su un rapporto stabile e soddisfacente, e non mancheranno i bei momenti tra voi e la persona che amate, se saprete dimostrare le vostre emozioni. In ambito lavorativo con poche e semplici mosse riuscirete a mettere a segno risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un venerdì interessante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Godrete di un ottimo cielo, dominato dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarete pieni di vita e con la voglia di condividere il vostro tempo e le vostre emozioni con chi amate. Sul fronte professionale potrete contare sulla buona posizione di Mercurio in sestile, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe rallentarvi. Voto - 8️⃣