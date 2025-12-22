L'oroscopo del giorno martedì 23 dicembre ci invita a riflettere sul bilancio dell'anno che sta per concludersi, al Natale ormai imminente e a prepararsi per il nuovo inizio che l'arrivo del 2026 porterà con sé.

L'energia di Marte stimola i nativi Toro a completare importanti progetti al lavoro, mentre l'Ariete mostrerà fascino e maturità. I Gemelli dovranno cogliere l'attivo per riparare eventuali torti in amore, invece il segno dell'Acquario sarà mosso dall'entusiasmo delle feste.

Previsioni oroscopo martedì 23 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata di martedì gradevole in ambito sentimentale.

La Luna e Venere vi sorridono dal segno dell'Acquario e del Sagittario, stimolando il vostro desiderio di avventura e passione. Insieme a un po’ di fascino e maturità, godrete di momenti intensi con la persona che amate. Nel lavoro sarà importante riflettere sui nuovi progetti da iniziare per il nuovo anno, sfruttando la creatività di Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non molto entusiasmante in questo martedì di dicembre. La Luna in quadratura vi rende meno attivi in amore, ma sarà necessario non causare spiacevoli discussioni con il partner, soprattutto in questo periodo. Sul fronte professionale avrete buone energie e capacità organizzative, ma attenzione a non puntare troppo in alto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi darà una mano a risollevare la vostra vita amorosa secondo l'oroscopo. Con il partner ci saranno delle questioni da risolvere, e questo potrebbe essere il momento adatto per fare pace. Sul fronte professionale attenzione a non avere fretta. Mercurio in opposizione potrebbe complicare i vostri piani. Voto - 6️⃣

Cancro: cielo del momento abbastanza sereno per voi nativi del segno. Nel lavoro la vostra curiosità potrebbe essere premiata, e le vostre capacità di adattarvi saranno molto utili per gestire gli impegni. In amore avrete cura del vostro rapporto, ma attenzione a non sentirvi troppo al centro dell'attenzione. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un martedì altalenante in campo amoroso secondo l'oroscopo.

Venere sarà favorevole dal segno amico del Sagittario, ma con la Luna in opposizione faticherete un po’ a entrare in empatia con la vostra fiamma. In ambito professionale serviranno nuovi progetti per ambire in alto, e gestire tutto con maggiore determinazione. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono in ambito sentimentale in questo periodo. Queste stelle vi renderanno un po’ troppo sensibili in amore, con il rischio di causare litigi o incomprensioni. Se siete single avrete bisogno di lavorare di più sulla vostra immagine. Nel lavoro Marte vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a non strafare in questo periodo. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo martedì di dicembre vedrà la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti secondo l'oroscopo.

Single oppure no, avrete una grande carica magnetica e la passione e il fascino saranno al centro dell'attenzione. In quanto al lavoro potrebbe essere un buon momento per dare una spinta ai vostri progetti professionali e ultimare importanti lavori. Voto - 8️⃣

Scorpione: le relazioni affettive saranno armoniose a sufficienza grazie a Venere. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione, ma con il giusto atteggiamento potrete risolvere le cose velocemente. Nel lavoro avrete una grande attenzione ai dettagli, e con Marte in sestile avrete tante energie a disposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà un cielo gradevole nei vostri confronti. Venere vi regala la giornata ideale per il romanticismo, e con la Luna in sestile, la vostra relazione sarà in perfetto equilibrio.

In ambito lavorativo sarà una giornata meno caotica, utile per chiarire le idee e trovare buone soluzioni per progetti futuri. Voto - 8️⃣

Capricorno: la passione non sarà al centro della vostra relazione di coppia in questo periodo, ciò nonostante ci terrete molto a dimostrare i vostri sentimenti al partner e vivere un rapporto basato sul benessere. In quanto al lavoro Marte vi aiuterà a gestire le vostre mansioni, cercando di affrontare anche le sfide più difficili. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete trascinati dall'entusiasmo di queste feste secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. In amore, single oppure no, non vi mancherà la voglia di amare, che potrebbe anche conquistare la vostra fiamma.

In ambito professionale Mercurio porta buone idee, che saprete come trasformare in successo. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale basata di più sulla comprensione in questo periodo. Saprete entrare in empatia con la persona che amate, e sarà possibile risolvere incomprensioni con amore e maturità. Nel lavoro avrete voglia di esplorare nuove opportunità in vista del nuovo anno, sfruttando la creatività di Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣