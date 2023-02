Nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023, l'Oroscopo vede il Leone arrivare in cima alla classifica dopo tanto tempo, seguito dai Gemelli e dai Pesci. L'Acquario e il Capricorno saranno alla fine della classifica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di venerdì 17 febbraio, segno per segno.

L'oroscopo di venerdì: ripresa in amore per Leone

1° Leone: avrete una ripresa in amore eccezionale che potrebbe anche dare l'avvio a quei progetti che avete lasciato in sospeso per cause di forza maggiore. Fare qualche piccolo strappo alla regola insieme aiuterà il vostro amore a crescere esponenzialmente.

2° Gemelli: ottimi progetti sul lavoro. State cavalcando l'onda del successo con tutta la creatività che avete a disposizione in questo momento, e non è affatto poca. Riscontrare delle criticità adesso non farà assolutamente parte del vostro calendario giornaliero.

3° Pesci: state riscontrando una bella fortuna che vi aiuterà ad avere più successo sul lavoro e una dinamicità che potrà dare ulteriori frutti nelle prossime giornate. Avrete a disposizione qualche piccolo ausilio che vi permetterà di essere anche più agili sul posto di lavoro.

4° Vergine: l'amore sta davvero avendo dei risvolti inaspettati, soprattutto se la vostra relazione è cominciata da poco tempo. L'oroscopo prevede qualche piccola sorpresa che potrebbe rendervi molto contenti, mentre sul lavoro i progetti scorreranno lisci come l'olio.

Sacrifici per Toro

5° Toro: anche se da parte vostra sarà richiesto qualche sacrificio in più, avrete tutte le carte in regola per poterli affrontare a testa alta e senza omettere nulla per voi. Adesso ci sarà una grinta del tutto nuova che potrebbe crescere esponenzialmente.

6° Bilancia: avete bisogno di prendervi più cura di voi stessi e fare molta più attività fisica, soprattutto se siete tanto tempo nella stessa posizione.

Secondo l'oroscopo con il partner si avvieranno dei dialoghi che se diretti in un certo modo possono essere molto costruttivi per entrambi.

7° Ariete: sarà il momento di rallentare per essere molto più indulgenti con il vostro fisico, perché il riposo sarà necessario per non andare incontro a malesseri significativi nelle prossime giornate.

Secondo l'oroscopo l'amore sta assumendo connotazioni sempre più statiche.

8° Cancro: avrete qualche sfida da affrontare e dunque non avrete tempo per l'amore e le relazioni interpersonali in generale. Sentirete l'esigenza di parlare con una amicizia sincera che non starà a giudicare ogni vostra azione.

Acquario nervoso

9° Scorpione: avete bisogno di una serie di risoluzioni delle vostre problematiche più pressanti, che altrimenti potrebbero portarvi a molto più stress di quanto dovuto. Secondo l'oroscopo state facendo un po' di confusione sul lavoro, ma niente che vi possa far preoccupare.

10° Sagittario: avrete bisogno di una interazione maggiore sul piano professionale, perché i progetti potrebbero trovare un rallentamento significativo e non farvi guadagnare quanto dovreste.

Fate attenzione agli acquisti, perché non sempre potrete fare passi troppo lunghi.

11° Capricorno: state facendo molto per il lavoro, ma così state perendo di vista l'ambito familiare. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione molto poco tempo per voi, e qualche diatriba con i colleghi potrebbe non aiutare sul piano emozionale.

12° Acquario: avrete ancora molto nervosismo in corpo, e l'unico modo per smaltirlo un po' sarà fare un po' di shopping e pensare di più a voi stessi. Evitare troppi impegni però potrebbe essere controproducente per il lavoro e le questioni professionali.