L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 febbraio 2023 è pronto a mettere in evidenza l'andamento riservato dall'Astrologia ai segni della seconda sestina.

In questa sede ci soffermeremo su come andrà la terza settimana di febbraio per i nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, con le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 13 a domenica 19 febbraio per poi svelare la classifica a stelline settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana molti saranno guidati da una sensazione di serenità e benessere.

Avrete l'opportunità di sviluppare un nuovo senso di equilibrio e di concentrarvi sulla vita personale e professionale. La capacità di mediazione e di risolvere problemi sarà di grande aiuto in questo periodo. Seguite l'intuizione imparando a fare affidamento sulla creatività. Non abbiate paura di essere gentili con voi stessi e di prendervi cura del vostro benessere. Questa settimana sarà un momento di grande passione per la vita sentimentale: diventerà più interessante e profonda. La tua creatività sarà al massimo e sarete in grado di prendere decisioni efficaci. Anche le relazioni professionali saranno piacevoli e produttive. Salute: La tua energia sarà al massimo. Assicurati di mangiare sano e fare esercizio regolarmente per mantenere un buon livello di energia.

La classifica a stelline settimanale di competenza della Bilancia:

Top del giorno venerdì 17 febbraio;

venerdì 17 febbraio; ★★★★★ sabato 18, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16;

★★★ mercoledì 15 febbraio;

★★ martedì 14 febbraio 2023.

♏ Scorpione: voto 6. I nati sotto il segno zodiacale Scorpione potranno aspettarsi una settimana sufficientemente emozionante con buone opportunità di successo.

Sarà un ottimo momento per riflettere su alcune scelte importanti da prendere nel prossimo futuro. Le stelle prevedono che sia un periodo di grande introspezione, quindi assicuratevi di prendere un po' di tempo per voi stessi, giusto per ritrovare energia e forza. Ci sarà anche un'opportunità di fare progressi in alcune relazioni, quindi non siate timidi ma affrontate le sfide che la vita vi presenterà.

In amore, questa settimana sarà un periodo di grande trasformazione per molti. Potreste sentirvi come se la relazione sentimentale stesse cambiando per sempre. Nel lavoro i vostri sforzi e le idee innovative saranno ricompensati. Anche se affronterete alcune sfide, sarete in grado di gestirle. Vi sentirete abbastanza energici: assicuratevi di prendere una pausa ogni tanto e di prendervi cura di voi stessi.

La classifica della settimana di competenza dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15;

★★★★ martedì 14, giovedì 16, venerdì 17;

★★★ sabato 18 febbraio;

★★ domenica 19 febbraio 2023.

♐ Sagittario: voto 10. La settimana in arrivo certamente sarà ottima per voi nativi. La luna entrerà in Sagittario, il che significa che sentirete la necessità di sperimentare cose nuove.

Saranno giornate di grandi opportunità, ma anche di sfide. Sarete in grado di far fronte agli impegni e di trarne vantaggio, ma è importante che voi manteniate la calma, non lasciando che la frustrazione prenda il sopravvento. Cercate di vedere le cose da una prospettiva diversa e di essere aperti al cambiamento. Non dimenticare di prendervi del tempo per voi stessi, per rilassarsi e ricaricare le batterie. In amore sarà un periodo di grande romanticismo. Potreste incontrare qualcuno di speciale e avere una relazione profonda e significativa. Nel lavoro, la voglia di imparare e la motivazione saranno al massimo. Anche se ci saranno alcune sfide, sarete in grado di affrontarle. L'energia sarà alta, comunque assicuratevi di fare esercizio regolarmente e di mantenere una dieta sana..

La classifica a stelline settimanale di competenza del Sagittario:

Top del giorno martedì 14 febbraio (Luna nel segno);

martedì 14 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15, giovedì 16;

★★★★ venerdì 17, sabato 18, domenica 19.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Le stelle consigliano di cogliere l'opportunità di prendersi del tempo per se stessi. Siate gentile con le persone a cui volete bene, stando attenti ai loro bisogni. Concedetevi ogni tanto di rallentare un po' e di godervi la vita come meritate. Cercate di essere aperti alle opinioni degli altri imparando ad ascoltare anche quando non siete d'accordo. Alla fine della settimana, rilassatevi e riducete lo stress, questo sarà solo un ricordo.

In amore in questa settimana vi sentirete più aperti al romanticismo. Potreste persino essere disposti a fare il primo passo nella ricerca della persona della vita. Nel lavoro le vostre abilità organizzative e di gestione saranno al massimo. Sarete pronti a prendere decisioni importanti che avranno un impatto positivo sulle cose che andrete a fare. Anche l'energia sarà elevata. Assicuratevi di consumare cibi sani e di fare esercizio regolarmente.

La classifica della settimana di competenza del Capricorno:

Top del giorno giovedì 16 febbraio (Luna nel segno);

giovedì 16 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18;

★★★★ martedì 14, domenica 19;

★★★ lunedì 13 febbraio 2023.

♒ Acquario: voto 8. In programma un periodo di riflessione profonda.

Il vostro desiderio di cambiare sta iniziando a prendere forma, ma potreste trovarvi a pensare troppo su come poter portare avanti alcune delle ultime idee. Prendetevi del tempo per riflettere su quali passi dover fare per rendere i tuoi sogni una realtà. Questa settimana sarà anche un momento di connessione con persone interessanti che possono portare nuove idee e prospettive alla quotidianità. Aprite la mente lasciando che le energie creative fluiscano. In amore, una persona che amate e che vi ama profondamente sarà il vostro punto di sostegno, un'ancora di salvezza rassicurante. Preparatevi a una vita sentimentale più appagante! Nel lavoro, controllate attentamente i dettagli dei progetti e assicuratevi che tutto sia in ordine prima di portarli avanti.

La vostra competenza e relativa dedizione saranno molto apprezzate. Il vostro corpo necessita di un po' di riposo e di una buona alimentazione. Siate disciplinati, ritagliando un po' di tempo per fare attività fisica.

La classifica a stelline settimanale di competenza dell'Acquario:

Top del giorno sabato 18 febbraio (Luna nel segno);

sabato 18 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 febbraio;

★★★ martedì 14 febbraio;

★★ lunedì 13 febbraio 2023.

♓ Pesci: voto 7. Per questa settimana in tanti possono aspettarsi un periodo che si preannuncia abbastanza interessante. Questa settimana l'amore, il lavoro e la salute saranno tutti in primo piano. Sarà un periodo di grandi opportunità e progressi uniti ad una probabile crescita personale: potreste fare grandi passi avanti in alcune situazioni attualmente impantanate.

Avrete nel frangente un grande sostegno da parte delle persone intorno a voi. Approfittatene! In amore il romanticismo sarà il vostro alleato per questa settimana. Riscoprirete le gioie della vita di coppia e trascorrerete più tempo con la persona amata. Nel lavoro finalmente alcuni vostri sforzi saranno ricompensati. Riceverete una promozione o un aumento di stipendio. Fate attenzione comunque a non essere troppo ambiziosi. Parlando di stato fisico: il vostro corpo ha bisogno di essere rinforzato. Dedicate del tempo all'esercizio fisico e all'alimentazione sana per mantenere la forma in ottimo stato.

La classifica della settimana di competenza dei Pesci: