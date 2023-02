Siamo giunti a metà della terza settimana del mese di febbraio. Leggiamo di seguito le indicazioni e l'Oroscopo del 16 febbraio 2023 con le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Di seguito le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore ci si avvicina a una fine del mese che regalerà maggiori emozioni, questa sarà una giornata utile per capire da che parte sta andando una relazione. Nel lavoro tutto quello che avete fatto negli scorsi mesi potrebbe subire un cambiamento nel corso delle prossime settimane.

Toro: per i sentimenti giornata che vede la Luna in buono aspetto e che porterà un recupero. Le nuove storie saranno interessanti. Nel lavoro al momento va meglio, gestite con tranquillità tutto quello che arriva in questa fase.

Gemelli: a livello sentimentale rispetto agli ultimi giorni va meglio, vi sentite solo un po' agitati in questa fase. Nel lavoro sarà importante lasciarsi coinvolgere da nuove idee e nuovi progetti.

Cancro: in amore la Luna in opposizione potrebbe portare alcuni conflitti e problematiche, attenzione non mettervi contro qualcuno. A livello lavorativo meglio aspettare prima di prendere una decisione.

Leone: per i sentimenti fase che comporta una maggiore stanchezza, una persona potrebbe farvi innervosire.

Nel lavoro state cercando di reagire dopo un momento di calo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione astrologica migliore, non mancherà però qualche piccolo dubbio. Nel lavoro quello che avete fatto negli ultimi mesi vi aiuterà per ottenere qualcosa in più.

Bilancia: a livello sentimentale in questo momento se c'è da farsi avanti fatelo ma con prudenza.

Le prossime due giornate potrebbero vedervi nervosi. Nel lavoro Giove è dissonante, per questo motivo meglio aspettare giorni migliori.

Scorpione: in amore giornata che potrebbe vedervi in difficoltà, in particolare in quelle storie che stanno vivendo una possibile crisi. A livello lavorativo bisogna mettere al posto alcune questioni di tipo economico.

Sagittario: per i sentimenti situazione nel complesso migliore che potrà portare dei vantaggi, affrontate tutto con maggiore calma. Nel lavoro momento di stress, potreste anche pensare ad un nuovo progetto adesso.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con la Luna nel segno c'è una buona capacità di azione, avete la possibilità di fare il massimo adesso. Nel lavoro alcuni collaboratori potranno essere contro di voi, fate attenzione a questo aspetto.

Acquario: per i sentimenti situazione che permette di fare delle scelte a lunga scadenza, al momento però vi sentite più agitati. Nel lavoro c'è la possibilità di ritrovare maggiore tranquillità, domenica in particolare sarà una giornata attiva.

Pesci: in amore con la Luna favorevole non mancano sensazioni positive. Tenete d'occhio una storia se non sta andando come vorreste. Nel lavoro portare avanti un progetto è possibile, arriverà qualcosa in più.