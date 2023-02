L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 febbraio 2023. Questo venerdì tra i simboli astrali compresi nella prima sestina ad emergere in modo davvero imperativo due segni in particolate: Leone e Gemelli, entrambi pronosticati in giornata da cinque stelle. Poco positivo il periodo, invece, per coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete o del Cancro, rispettivamente additati in periodo da due e tre stelle. Curiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 17 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Questo venerdì la pazienza (santa!) sarà esasperata da stelle decisamente antipatiche; gli influssi che vi arriveranno potrebbero essere pesantucci, soprattutto per chi è in coppia. Fate attenzione a non prendervela troppo a male di fronte a eventuali battutine, magari fatte senza particolare malizia da chi vi ama. Troppe richieste da parte di "personaggi" che vi gironzolano attorno favoriranno parecchio stress e, vista anche una Luna poco di parte, non avrete possibilità di recuperare energie. Forse continuerete ad accumulare stanchezza su stanchezza: cercate di prendervi del tempo per voi, rilassatevi, costi quel che costi!

Al lavoro, poi, tenderete ad essere distratti: sarà necessario che vi facciate valere e soprattutto non sottovalutate niente e nessuno, ok? Fatevi consigliare...

Toro: ★★★★. Una buona giornata, nulla da ridire. La Luna in questo momento riesce quasi sempre a farvi (ri)vivere piccole grandi emozioni: infatti, state vivendo un momento molto felice col partner.

Già da un po' avete trovato un'affinità speciale, sia mentalmente che sentimentalmente e tutto questo gioverà senz'altro alla vostra relazione. Gli influssi delle stelle in questo periodo accenderanno nuovi entusiasmi e in qualche caso vi renderanno particolarmente travolgenti e dinamici con le persone che contano. Avrete mille idee in testa, mille progetti e tanta voglia di avventura.

Nel lavoro, anche qua dimostrerete la vostra innegabile bravura: chi pensasse di mettervi in difficoltà stia calmo, non ci riuscirà tanto facilmente. E come sempre vi distinguerete per la bontà dei risultati nelle mansioni a voi affidate.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 17 febbraio pronostica un fine settimana lavorativo davvero vincente su tutta la linea! Finalmente vi sentirete al massimo delle vostre energie, grazie anche al supporto di Mercurio, quest'ultimo in prezioso trigono astrale al vostro buon Marte. In pratica vivrete la giornata con grande eccitazione: l'intesa con il vostro partner sarà ai massimi storici e certamente trascorrerete una bella serata che non scorderete per un pezzo.

Le stelle vi invitano a proiettarvi nel futuro alla velocità della luce: date spazio alla volontà appoggiando qualche vostro bel sogno. Se poi vi toccasse lasciare indietro qualcuno o qualcosa, pazienza: prima la vostra felicità, poi tutto il resto... Se seguirete il vostro ritmo il mondo non riuscirà a starvi dietro! Nel lavoro intanto, una Luna amica acuirà alcune vostre percezioni. Ogni dettaglio andrà a posto, avrete la possibilità di prendere in mano la situazione.

Oroscopo e stelle del 17 febbraio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un istinto insensato vi indurrà a lanciarvi a capofitto nelle situazioni sentimentali più complicate, con o senza il partner: sbagliato!

Agire d'impulso senza fermarsi nemmeno un attimo a riflettere potrebbe essere assai pericoloso. Infatti, se davvero fosse questo il vostro modo di agire potrebbe portare conseguenze complicate, mettendovi in condizione di non prendervi cura nemmeno più di voi stessi. Un cielo grigio in qualche occasione metterà un po' in crisi persino le vostre migliori certezze emotive. A volte però, un po' di confusione fa bene perché potrebbe invogliare a smuovere le acque, specie quelle un po' troppo intorbidite dall'abitudine. Non fatene quindi un dramma, ma osservate e poi decidete il da farsi. Le stelle vi metteranno alla prova anche in situazioni lavorative che farebbero perdere la pazienza a chiunque: fate attenzione!

Leone: ★★★★★. Giornata da manuale: viaggerete alla grande, una spanna sopra gli altri e ve la godrete come piace a voi. Nella relazione di coppia il dialogo risulterà in costante aumento, così come la voglia di sostenersi reciprocamente e darsi una mano nel risolvere le reciproche difficoltà. La Luna vi invita a mantenere viva la fiamma della passione, soprattutto quella, di gran lunga più importante, forse anche della condivisione. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, allora segnatevi la data di oggi su un calendario perché sono in arrivo per voi grandi novità. Sarete pronti a cominciare la giornata lavorativa nella maniera migliore. Tanta energia ma soprattutto tanta voglia di far conoscere agli altri le vostre idee: qualcuno si accorgerà sicuramente di voi questo venerdì!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 17 febbraio mette sul piatto un periodo buono. Diciamo che continua la positività di alcuni aspetti planetari, che lo Zodiaco ha predisposto e che continua a infondere energia e ottimismo. Il buon influsso della Luna donerà una positiva capacità di saper comprendere il partner di vita: saprete dimostrare a chi amate altruismo e senso pratico, in primis risolvendo una questione che riguarda la persona che avete vicino. Le stelle appoggeranno in maniera perfetta le vostre idee romantiche e, quest'oggi, la vostra attività preferita sarà sognare, immaginare, dipingere nuovi scenari con fantasia. Ottimo così, ma molto meglio se ogni cosa venga fatta in piacevole compagnia.

Dimostrerete sul lavoro la vostra brillantezza mentale e l’abilità competente nel risolvere una questione che per molti è risultato un vero rebus.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 febbraio.