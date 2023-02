Il primo weekend del mese di febbraio prende il via per tutti i segni zodiacali. Relativamente alla giornata sabato 4 febbraio 2023 le previsioni dell'oroscopo sono pronte ad annunciare l'andamento astrale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata si preannuncia interessante con Venere nel segno, questa è infatti una fase di recupero. Nel lavoro se siete rimasti fermi da adesso potete ricevere delle belle conferme.

Toro: per i sentimenti - se una persona è contro di voi - è possibile che nel corso le prossime ore arriviate a uno scontro, cercate di essere molto chiari.

Nel lavoro è un momento di stanchezza, il fine settimana è da non sottovalutare.

Gemelli: a livello sentimentale in questa fase l'agitazione si fa sentire, quindi non siate troppo impulsivi in questa giornata. Nel lavoro dovrete farvi valere adesso.

Cancro: in amore Venere sarà favorevole, ma attenzione comunque a qualche momento di nervosismo. A livello lavorativo è probabile che ci siano delle questioni da dover rivedere adesso.

Leone: in amore questo fine settimana porta diverse emozioni, in alcune coppie ci saranno delle scelte da fare. Nel lavoro - con Giove nel segno - non mancheranno diverse novità.

Vergine: per i sentimenti è una giornata interessante, vi sentite meglio rispetto alle settimane scorse e qualcosa di buono sta per arrivare.

Nel lavoro non mancano dei cambiamenti e - con Giove che è favorevole - potrebbe accadere qualcosa di positivo.

Previsioni astrali per la seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore c'è una Luna favorevole, quindi i rapporti migliorano e se ci sono delle discussioni si risolveranno a breve. Nel lavoro - a causa di Giove in opposizione - questo è un periodo che porta maggiori tensioni.

Scorpione: a livello amoroso siete agitati anche a causa della Luna contraria. Alcune persone potrebbero essere contro di voi. Nel lavoro ci sono alcune complicazioni di troppo da dover superare.

Sagittario: in amore gli incontri in questa fase saranno importanti, anche grazie alla buona posizione della Luna, è nel complesso un periodo migliore per voi.

Nel lavoro la situazione è di rilancio e un incarico potrebbe arrivare da qui ai prossimi mesi.

Capricorno: a livello amoroso cresce la voglia di stare con la persona amata. A livello lavorativo le proposte arrivate nel corso dello scorso anno da ora avranno finalmente tempo e modo di maturare.

Acquario: per i sentimenti la Luna in opposizione vi mette in guardia, non è una giornata esaltante questa. Nel lavoro c'è qualche tensione da mettere da parte, curate di più le questioni economiche.

Pesci: in amore qualche cambiamento da ora è possibile, ma è comunque meglio evitare le discussioni. Nel lavoro è possibile un cambiamento di contratto o ruolo, occhio alle spese.