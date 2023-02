L'oroscopo di mercoledì 8 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Plutone assieme a Mercurio risiederanno nell'orbita del Capricorno. Il Sole insieme a Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Giove resterà stabile in Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, proseguiranno il transito in Toro come Nettuno e Venere rimarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno benevolo per Bilancia e Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: schietti. Vogliosi di mettere la verità sul piatto a ogni costo, i nati Scorpione potrebbero sfruttare questo mercoledì per far capire a chi non ha voluto coscienziosamente comprendere sinora come stanno realmente le cose.

2° posto Cancro: prese di posizione. Far schiodare i nati Cancro dalle loro posizioni, sia in termini fisici che d'opinione, sarà presumibilmente un esercizio complicato per le persone che vorranno intraprenderlo, in quanto il segno Cardinale esigerà mantenere il punto a prescindere da ciò che accadrà.

3° posto Acquario: organizzati. Meticolosi e particolarmente dediti alle faccende di natura professionale, i nati Acquario sembrerebbero divenire particolarmente avvezzi all'organizzazione nelle ventiquattro ore in questione, mood che sarà apprezzato dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Ariete: aiuti. Mercoledì durante il quale il parterre astrale suggerirà ai nati Ariete di mettere da parte l'orgoglio e chiedere l'aiuto di una persona cara, in quanto tale eventuale sostegno pratico si rivelerebbe una manna dal cielo per il primo segno zodiacale.

5° posto Leone: affaccendati. Sarà probabile che in questo giorno di febbraio i felini dovranno sudare le proverbiali sette camicie sul fronte lavorativo, in quanto le effemeridi suggeriscono che ci sarà da faticare parecchio ricevendo un bottino non troppo esaltante in termini di risultati e gratifiche.

6° posto Toro: soluzioni. Qualche intoppo di natura pratica, nel corso dell'8 febbraio, potrebbe spazientire sulle prime i nati Toro, salvo poi far notare agli stessi come dietro a tali inceppi possano nascondersi delle ottime soluzioni per venirne a capo.

7° posto Sagittario: un passo per volta. Il consiglio delle stelle per il mercoledì di casa Sagittario sarà, c'è da scommetterci, di avanzare un passo per volta nelle faccende affettive, sia amicali che sentimentali, in quanto tra i dispetti dell'astro rosso e della Bianca Signora sarà facile essere preda di delusioni e amarezze in tal senso.

8° posto Gemelli: partner in primo piano. L'alea di casa Gemelli in questo giorno di metà settimana sarà, con buona probabilità, concentrare gran parte delle attenzioni verso l'amato bene, cercando di soddisfare ogni esigenza dello stesso, a discapito del loro tempo libero.

9° posto Capricorno: decelerare. La migliore mossa da attuare che le effemeridi consigliano ai nati Capricorno questo mercoledì sarà presumibilmente di allentare il passo, quindi guardarsi attorno prima di avanzare, in quanto saranno probabili cali d'energia e d'attenzione.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: dribbling. I nati Pesci parranno degli abili dribblatori di domande scomode in questa giornata invernale, specialmente sul fronte famigliare dove non gradiranno affatto l'invadenza altrui.

11° posto Vergine: sfiduciati. Il periodo non è tra i migliori per i nati Vergine e, purtroppo, questo mercoledì sembrerà confermarlo, col segno di Terra che dovrà fare i conti con una sgradevole sensazione di sfiducia che parrà non lasciarlo in pace sino a sera.

12° posto Bilancia: superficiali. La coccarda di lavoratore modello probabilmente non verrà affibbiata ai nati Bilancia in questa giornata di febbraio, col segno Cardinale che svolgerà le solite mansioni in maniera frettolosa e distratta essendo tacciato di superficialità.