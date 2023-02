Le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 febbraio 2023 sono pronte a dare le proprie indicazioni ai vari segni zodiacali.

In particolare esse invitano i nati sotto il segno della Vergine a essere più coraggiosi. I nati del Sagittario potrebbero vivere qualche intoppo sul lavoro. Di seguito approfondiamo le previsioni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: cercate di prestare attenzione alle spese impreviste. In questo periodo potrebbero esserci degli intoppi sul lavoro o su un progetto, siate cauti e non perdete la pazienza.

11° Pesci: secondo l'Oroscopo del 12 febbraio, i nati sotto questo segno devono essere un po' più energici e dinamici. Vi siete lasciati sopraffare un po' troppo dall'abitudine, cercate di essere più attivi.

10° Sagittario: nel lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento che vi genererà un po' di malumore. Ad ogni modo, non abbiate paura e mettetevi in gioco continuando a lavorare per i vostri obiettivi.

9° Gemelli: ci sono dei traguardi che sono un po' più difficili degli altri da raggiungere. Tenete gli occhi ben aperti e siate sempre decisi a inseguire i vostri sogni senza lasciarvi condizionare dagli altri.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Ariete: un incontro inaspettato potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Di solito vi lasciate molto condizionare da quello che vi accade e dall'umore delle persone che vi circondano.

7° Toro: momento importante per quanto riguarda il lavoro. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere potreste fare molta fatica a venirne a capo. Se siete in un impasse, lasciatevi aiutare dalle persone care.

6° Scorpione: l'oroscopo del 12 febbraio vi invita ad essere più ottimisti. Vivete di più il presente e curatevi meno di quello che è il futuro. Nella vita ci vuole risolutezza e concretezza.

5° Acquario: in amore vi siete sentiti un po' trascurati in questi giorni. Cercate di essere decisi e di fare qualcosa per rimediare.

Il dialogo è una cosa fondamentale. Siate intraprendenti sul lavoro poiché siete favoriti.

Oroscopo dei segni più fortunati del 12 febbraio

4° in classifica Vergine: se siete in attesa di un cambiamento, questo potrebbe essere un ottimo momento per riuscire nell'interno di dare luogo a delle novità. In amore ci vuole più coraggio.

3° Cancro: la Luna è favorevole e questo vi permetterà di chiarire delle questioni in sospeso. Ci sono delle novità in arrivo, ma è bene non lasciarsi prendere troppo dall'entusiasmo, siate concreti.

2° Bilancia: secondo l'oroscopo del 12 febbraio, i nati sotto questo segno devono smettere di pensare sempre a quello che dicono o pensano gli altri e dovrebbero cominciare a lottare concretamente per realizzare i propri sogni.

1° Capricorno: sentite forte il bisogno della passione e della novità in amore. Se siete single, approfittate di questo momento di forte carisma per uscire e per fare delle nuove conoscenze.