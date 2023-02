Nell'oroscopo di venerdì 10 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Mercurio assieme a Plutone, intanto, resteranno stabili in Capricorno, così come Saturno insieme al Sole rimarranno nell'orbita dell'Acquario. Il Nodo Nord e Urano, invece, protrarranno il moto in Toro come Nettuno insieme a Venere proseguiranno il domicilio in Pesci. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: curiosi. L'ultimo giorno del Messaggero degli Dei nel sesto campo sommato all'opposizione Luna-Giove potrebbe stimolare, nel corso del 10 febbraio, la curiosità dei felini, i quali non si risparmieranno in termini di domande a chiunque gli capiti a tiro per saziare la loro voglia di sapere.

2° posto Acquario: individualisti. Alleanze? No, grazie. I nati Acquario avranno buone chance di assumere un mood individualista questo venerdì, specialmente nel settore professionale dove sembreranno far loro il proverbio "Meglio soli che male accompagnati".

3° posto Bilancia: affrontare le situazioni. Le configurazioni astrali di questo giorno invernale, sestile Giove-Marte in primis, spingeranno presumibilmente i nati Bilancia ad affrontare ogni situazione di petto, bandendo quindi ogni barlume di diplomazia.

I mezzani

4° posto Ariete: focus pratico. L'ambiente domestico di casa Ariete calamiterà, c'è da scommetterci, l'attenzione nativa, in quanto saranno da mettere in conto opere manutentive e/o sistemazioni differenti di mobili e oggetti d'arredamento. Nonostante la fatica che comporteranno, però, il segno di Fuoco sarà oltremodo soddisfatto una volta concluse tali attività.

5° posto Toro: a rilento. Il primo segno Fisso, nel corso di questa giornata di metà mese, potrebbe accorgersi che mettere in campo troppa dinamicità si rivelerebbe controproducente, quindi agirà un passo per volta e con la dovuta calma.

6° posto Scorpione: piccole delusioni. Una bugia di un amico o un'incomprensione nel nucleo famigliare avranno ottime possibilità di essere fonte di piccole delusioni per i nati Scorpione, amarezze passeggere che parranno dissolversi come neve al sole già a tarda sera.

7° posto Pesci: dispersione energetica. L'alea di casa Pesci, ancor più dei primi due decani, questo venerdì potrebbe essere legata all'errata distribuzione delle energie, in quanto i nativi saranno inclini a dedicarsi anima e corpo ad attività futili tralasciando quelle impellenti e necessarie.

8° posto Sagittario: effetto prezzemolo. Se il venerdì degli arcieri fosse una pianta sarebbe il prezzemolo, in quanto i nati Sagittario sembreranno essere propensi a presenziare a ogni evento o attività in programma, tanto che alcuni amici penseranno che siano dotati del dono dell'ubiquità.

9° posto Cancro: pensierosi. Passare sopra a un presunto torto subito sarà, c'è da scommetterci, un esercizio difficile da portare a compimento per i nati Cancro nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che non perderà occasione per rinfrescarne continuamente il ricordo in mente.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: sfuggenti. I nati Gemelli potrebbero evitare di affrontare alcuni argomenti pruriginosi questo venerdì temendo che a causa degli stessi possano nascere ruggini con le persone interessate, soprattutto la terza decade che si rivelerà particolarmente sfuggente.

11° posto Capricorno: bizzosi. Tesi come delle corde di violino, i nati Capricorno saranno presumibilmente una compagnia da evitare nella giornata in questione, in quanto sarà facile che esplodano in scenate di rabbia o gelosia.

12° posto Vergine: ricostruzione. Semaforo acceso sul rosso per i nati Vergine in questo giorno invernale, col segno Mutevole che potrebbe dover fare i conti con un progetto che risulterà fallimentare, costringendoli a ricominciare tutto daccapo.