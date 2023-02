L'oroscopo di domenica 26 febbraio è pronto a svelare tutte le curiosità del giorno. Le previsioni astrologiche, in base ai movimenti planetari, danno la precedenza alla ai sentimenti e ai rapporti interpersonali dei segni zodiacali. Alcuni di loro appariranno più spontanei, mentre altri non riusciranno a lasciarsi andare.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 26 febbraio: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la stanchezza inizierà a farsi sentire. Questa domenica non basterà per recuperare. Avrete bisogno di più tempo, ma dovrete già iniziare a organizzarvi per l'inizio della nuova settimana lavorativa.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a mettere voi stessi al primo posto. Voto 6.

Toro: in alcuni momenti, la rabbia potrebbe farvi commettere delle azioni poco opportune. Tenderete a prendere le distanze dagli altri e a non riflettere molto sulle parole da dire. Sarà difficile evitare le discussioni, soprattutto quelle con la vostra famiglia. Fate attenzione a non tirare troppo la corda. Voto 4.5.

Gemelli: la relazione con la persona amata sarà piuttosto altalenante. I sentimenti non riusciranno a cancellare le recenti discussioni. Le accuse reciproche potrebbero portare a un punto di stallo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare modo di comunicare.

Voto 5.5.

Cancro: vi dimostrerete molto amorevoli con le persone care. Vi prenderete cura di loro, cercando di individuare i problemi che li tormentano. Non sarà necessario usare troppe parole perché sarà la vostra empatia a guidarvi. Compirete dei gesti che verranno decisamente apprezzati. Voto 9.5.

Leone: non vi dispiacerà stare al centro dell'attenzione.

Al contrario, i complimenti vi faranno molto piacere. Non vi tirerete mai indietro e sarete disposti ad affrontare anche sfide impreviste. Riceverete l'ammirazione dei vostri amici, ma alcune persone metteranno in dubbio alcuni atteggiamenti. Voto 8.

Vergine: sarete disposti a perdonare. Non vorrete incrinare i rapporti con i vostri amici.

Storcerete un po' il naso, ma vi dimostrerete davvero leale. L'affetto provato potrebbe spingervi a essere un po' apprensivi. Dovrete lavorare su questo lato della vostra personalità per una maggiore serenità. Voto 7.5.

Oroscopo di domenica 26 febbraio: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci sarà molta sintonia tra voi e il partner. Il rapporto crescerà velocemente e non sarete i soli a notarlo. Inizierete già a pianificare il futuro insieme. Vorrete costruire una famiglia, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non correte troppo. Rispettare le tappe sarà la cosa migliore. Voto 7.

Scorpione: la vostra vita sentimentale cambierà totalmente. Finalmente, riuscirete a recuperare la fiducia in voi stessi.

Sarete pronti a rimettervi alla ricerca dell'anima gemella. Procederete cautamente, ma senza sottrarvi a eventuali occasioni. I sentimenti avranno la priorità su tutto il resto. Voto 10.

Sagittario: vi sentirete traditi da un amico speciale. Avreste voluto assistere a un epilogo diverso, ma sarete costretti a compiere un passo indietro. Per fortuna, non vi farete abbattere dalle circostanze. Cercherete di ritrovare l'energia sufficiente per svolgere le vostre attività preferite. Voto 6.5.

Capricorno: farete attenzione ai dettagli. Non lascerete niente al caso perché vorrete evitare di commettere degli errori di distrazione. Questo atteggiamento sarà lodevole, anche se non tutti noteranno le vostre qualità.

In ambito sentimentale, apparirete sinceri e pronti ad ascoltare il partner. Voto 9.

Acquario: sarete mossi da tante buone intenzione. Vorrete rendere felici le persone care e trascorrere dei momenti divertenti insieme a loro. Anche se non tutto andrà secondo i piani, non rimpiangerete nulla di questa giornata. Inoltre, potreste ricevere una sorpresa davvero speciale e inaspettata. Voto 8.5.

Pesci: vi sentirete un po' apatici. Nonostante gli sforzi, sarete costretti a gettare la spugna. Avvertirete la necessità di cambiare la vostra routine quotidiana, ma vi sembrerà di non avere a disposizione troppe alternative. Proverete un po' di vergogna a consultare gli amici, ma i loro consigli potrebbero rivelarsi indispensabili. Voto 5.