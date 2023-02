L'oroscopo di giovedì 9 febbraio è davvero sorprendente. Le previsioni astrologiche del giorno, infatti, hanno molti segreti da svelare. Sono i pianeti, con i loro transiti, ad influenzare la quotidianità dei segni zodiacali. Gli ambiti di maggiore interesse riguardano la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Non tutti reagiranno allo stesso modo. Ci sarà chi apparirà più scaltro e chi, al contrario, non vorrà correre rischi. Ad ogni profilo, verrà associato un voto.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 febbraio.

Oroscopo di giovedì 9 febbraio

Ariete: le sconfitte non rappresenteranno un vero problema per voi, ma cercherete di rimediare in tutti i modi possibili. Il vostro carattere intraprendente vi aiuterà a mantenere alta l'attenzione. Non sarete altrettanto fortunati in amore. La persona corteggiata, infatti, sarà piuttosto sfuggente. Voto 6.

Toro: proverete grandi emozioni. Con il favore delle stelle, riuscirete ad instaurare un bellissimo rapporto con gli amici. La loro presenza vi tranquillizzerà e, allo stesso tempo, vi spronerà a provare qualcosa di nuovo. Avrete la possibilità di compiere molti passi in avanti dal punto di vista personale e lavorativo. Voto 10.

Gemelli: sarete caratterizzati da una grande curiosità.

Vorrete scoprire sempre qualcosa di nuovo. Questo desiderio vi sarà molto utile in ambito lavorativo, ma potrebbe causarvi qualche problema dal punto di vista relazionale. Le persone, infatti, non ameranno gli interlocutori troppo invadenti. Voto 6.5.

Cancro: il partner sarà molto dolce nei vostri confronti. Finalmente, vi sentirete davvero a casa.

Non avrete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore perché sarete già certi dei sentimenti provati. Non metterete in dubbio alcuna emozione. Anche sul posto di lavoro, mostrerete un'inaspettata sicurezza. Voto 9.

Previsioni astrologiche del giorno 9 febbraio

Leone: vi prenderete cura della vostra famiglia. Dimostrerete di avere un profondo senso di lealtà.

Non verrete meno ai vostri valori, neanche davanti a situazioni potenzialmente vantaggiose. Questo vi consentirà di sviluppare un sistema morale molto ben strutturato. Il rapporto di coppia non vi deluderà. Voto 9.5.

Vergine: non vedrete l'ora di sperimentare nuove abilità. Non avrete paura di mettervi alla prova. Al contrario, sarete pronti a utilizzare la vostra creatività. Questa giornata sarà decisamente più divertente rispetto al previsto. Grazie al vostro carisma, riuscirete a coinvolgere anche gli amici e la persona amata. Voto 8.5.

Bilancia: il capo potrebbe essere un po' troppo esigente con voi. Non vorrete tirarvi indietro e, per questo motivo, cercherete di soddisfare ogni necessità lavorativa.

Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di non sottovalutare il vostro stato emotivo. Lo stress potrebbe rappresentare un problema. Voto 5.5.

Scorpione: prenderete molto a cuore il vostro lavoro. Purtroppo, i problemi con il partner vi causeranno dei pensieri eccessivi. Farete fatica a concentrarvi e a dare la priorità ai compiti della giornata. L'Oroscopo del giorno vi consigliano di parlarne con una persona importante. Un amico prezioso potrebbe fare al caso vostro. Voto 5.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio

Sagittario: adorerete i complimenti. Non vi sottrarrete ad alcuna lusinga, anche se questo potrebbe sembrare un po' inopportuno. Inseguirete gli obiettivi prefissati, non dimenticate, però, di prestare attenzione alle persone care.

Vorrete percorrere insieme la strada scelta in precedenza. Voto 7.

Capricorno: la giornata inizierà nel modo desiderato. Anche se non riuscirete a fare breccia nel cuore della persona amata, vi renderete conto di essere circondati da tante persone speciali. Le sentirete vicino in ogni momento. Inoltre, ci saranno diverse occasioni per trascorrere il tempo in loro compagnia. Voto 7.5.

Acquario: la serenità sarà tutto per voi. Cercherete di mantenere un rapporto equilibrato con il partner. Non perderete il controllo per inutili discussioni. Al contrario, proverete sempre a risolvere i problemi con il dialogo. Nella maggior parte dei casi, questo approccio vi consentirà di raggiungere il risultato desiderato.

Voto 8.

Pesci: un pizzico di incertezza non guasterà, ma paure eccessive e prive di fondamento potrebbero rovinare questa giornata. Tenderete a non partecipare attivamente alle situazioni. Preferirete osservare da lontano, in modo da non rischiare di compromettere la vostra posizione. Il partner non ne sarà fiero. Voto 4.5.