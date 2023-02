Nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023, l'Oroscopo vedrà in risalita i nati dei segni di fuoco che per molto tempo sono rimasti sempre alle ultime posizioni, come il Leone e il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 9 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: guadagni per Cancro

1° Leone: finalmente si aprirà uno scenario fatto di intesa amorosa, di grandi prospettive per essere sempre d'accordo con le persone amate e dare anche un bel contributo nella realizzazione degli obiettivi della squadra di lavoro, secondo l'oroscopo.

Continuate così.

2° Sagittario: qualche sacrificio in più potrebbe ripagarvi alla grande, donarvi quella serenità che nelle ultime settimane è stata messa a dura prova dalle faccende sia lavorative che private. Potrebbe ritornare una bella intesa in famiglia, esattamente ciò che volevate, secondo l'oroscopo.

3° Cancro: i guadagni potrebbero essere davvero sufficienti sia per coprire le spese sia per ridare alla vostra voglia di shopping di realizzarsi appieno. Secondo l'oroscopo rinnovare il vostro look sarà davvero molto edificante per il vostro umore.

4° Scorpione: il vostro atteggiamento romantico potrebbe trovare riscontro nella buona volontà e per esteso all'interno della vostra squadra di lavoro.

Collaborare potrà finalmente essere una parola applicata adeguatamente alle esigenze dell'ambiente professionale.

Capricorno stabile

5° Bilancia: avrete occasione di abbandonarvi alle spese e allo shopping in generale, secondo l'oroscopo. Vi siete dati molto da fare e vi meritate dello svago, ma evitate accuratamente di avere a che fare con delle emozioni che possano farvi calare l'umore.

La serata sarà molto divertente.

6° Toro: avrete qualche affare che potrebbe essere un po' più difficile da gestire, per cui non sempre riuscirete a mantenere lo stress sotto controllo, secondo l'oroscopo. In amore l'atmosfera sarà decisamente migliore rispetto a qualche giorno fa.

7° Ariete: le situazioni professionali cederanno lentamente il passo ai sentimenti e alle emozioni, alcune delle quali presenteranno delle nostalgie che potrebbero leggermente farvi calare l'umore.

Nel complesso però avrete del riposo decisamente appagante.

8° Capricorno: avrete una stabilità che potrebbe essere motivo anche di noia e di tendenza a guardarvi attorno, per cui se vorrete mantenere questa situazione attuale sarà meglio approfittare del vostro autocontrollo, secondo l'oroscopo. Potreste trovare delle incomprensioni sul lavoro, seppure lievi.

Gemelli in difficoltà

9° Gemelli: avrete qualche notizia che non vi piacerà, ma vi basterà focalizzare bene gli obiettivi che avete in mente e agire di conseguenza. Potreste avere qualche piccola scaramuccia con il partner oppure con una persona a cui tenete particolarmente.

10° Acquario: la vostra relazione potrebbe non funzionare, e voi potreste essere inclini ad ascoltare il vostro cuore.

Lo farete con una consapevolezza che potrebbe essere di aiuto nel confronto. Potreste avere molta tensione in corpo, sarà meglio rilassarsi un po'.

11° Pesci: avrete il timore di non fare mai abbastanza, ma probabilmente saranno solo supposizioni e non ci saranno situazioni così gravi come potreste pensare. Secondo l'oroscopo vi sentirete davvero esausti e privi di energie, sarà meglio ricaricare prima le batterie.

12° Vergine: essere troppo coinvolti emotivamente potrebbe darvi qualche noia e alterare anche le prestazioni sul lavoro, facendo calare la concentrazione e rendere tutto più difficile. Vi sentirete anche stanchi, vi conviene fare una pausa molto più lunga rispetto alla norma.