L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2022 è pronto a svelare le analisi astrologiche relative ai primi sei segni dello zodiaco. Questa settimana, alcuni pianeti si allineeranno in modo da poter offrire ad alcuni segni nuove opportunità, portando anche una maggiore consapevolezza.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana avrete una bella opportunità da sfruttare. Qualcuno con la voglia di evadere potrebbe intraprendere un nuovo progetto. Dovreste essere in grado di vedere le cose in una nuova prospettiva, quindi preparatevi a prendere decisioni importanti.

Inoltre, una felice collaborazione o un incontro fortuito potrebbe portare qualcosa di sorprendente. Nel lavoro, avrete l'opportunità di dimostrare le vostre vere abilità, ricevendo una marea di riconoscimenti. Finanza e relazioni, sabato e domenica, saranno entrambe sottoposte a una forte pressione: dai, potrete superarle brillantemente!

La classifica stelline settimanale di competenza dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 13 e mercoledì 15;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ sabato 18 febbraio;

★★ venerdì 17 febbraio.

♉ Toro: voto 6. Questa settimana favorirà un periodo discreto, forse interessato da grandi cambiamenti e di importanti decisioni da prendere. Dovrete essere pronti ad affrontare le sfide che la vita vi porrà davanti.

Sarà una settimana di successo se saprete affrontare con grinta e determinazione le situazioni che si presenteranno. La vostra forza d’animo e resistenza alla fatica saranno le vostre armi più importanti. Avrete anche la possibilità di iniziare nuovi progetti, stringere gustose amicizie e rinnovare relazioni importanti. Abbracciate le opportunità che vi si presenteranno e sfruttale al meglio.

Prendetevi del tempo anche per voi stessi e guardate al futuro con fiducia.

La classifica stelline della settimana di competenza del Toro:

★★★★★ giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15, venerdì 17 e sabato 18;

★★★ lunedì 13 febbraio;

★★ martedì 14 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7. Cari Gemelli, in questa settimana, Sole e Saturno entrambi presenti nel vostro segno vi invitano a rinnovarvi.

Durante questa fase, la vostra creatività e la vostra curiosità saranno al loro massimo. Questo è un momento ideale per guardare avanti e fare passi verso nuovi obiettivi. Mentre questa Luna nuova incoraggia la vostra volontà di fare progressi, potreste trovarvi a oscillare tra entusiasmo e sfiducia. Ricordatevi di rimanere positivi e di credere in voi stessi, anche quando le cose sembrano difficili.

La classifica stelline settimanale di competenza dei Gemelli:

Top del giorno domenica 19 febbraio;

domenica 19 febbraio; ★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★ martedì 14 febbraio;

★★ mercoledì 15 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Durante questa settimana potrebbero esserci delle difficoltà nei rapporti con le persone che vi circondano.

Forse si potrebbero anche verificare alcune tensioni a causa di qualche scelta o decisione sbagliata fatte nel periodo precedente. Potreste avere a che fare anche con qualche difficoltà nel gestire situazioni emotive complesse. L'energia nel periodo è stata valutata abbastanza ridotta e la salute risultante in risalita: ci vorrà un po' di tempo in più per recuperare. Fate attenzione a non prendere decisioni affrettate ma cercate di ascoltare ciò che gli altri avranno da dire. Ricordate di prendere un po' di tempo per se stessi: la serenità riduce lo stress!

La classifica stelline della settimana di competenza del Cancro:

★★★★★ lunedì 13 febbraio;

★★★★ martedì 14, sabato 18 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 e venerdì 17;

★★ giovedì 16 febbraio.

♌ Leone: voto 9.

Questa settimana la Luna Nuova del 14 febbraio risulterà molto importante. Aspettatevi che sentimenti ed emozioni siano al centro dell'attenzione. Ciò significa che dovrete prendervi del tempo per riflettere sugli obiettivi nella vita, le relazioni e le priorità. Potreste anche sentirvi più spirituali e più in contatto con la parte migliore del vostro carattere. Inoltre il periodo si spera possa portare anche belle opportunità di crescita e di cambiamento. Usa questo momento per fare un nuovo inizio ed esplorare opzioni che potrebbero portarvi molto avanti. A livello pratico, Mercurio entrerà in Acquario il 17 febbraio, dandovi la possibilità di essere più creativi e di trovare nuove idee. Quindi, questa settimana è un ottimo momento per esplorare nuove opzioni e per sviluppare i tuoi progetti.

La classifica stelline settimanale di competenza del Leone:

Top del giorno lunedì 13 febbraio;

lunedì 13 febbraio; ★★★★★ martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. Questa settimana chi è nativo della Vergine dovrebbe prendersi un po' di tempo da dedicare a hobby, passioni o per non fare assolutamente nulla. Alcune situazioni potrebbero richiedere la vostra attenzione, ma non dovrete essere troppo rigidi, siate malleabili! Sarete più produttivi se prenderete un po' di tempo per godervi la vita. Mercoledì e giovedì saranno giornate ideali per mettere in pratica qualcuno dei vostri desideri. Lavorate per migliorare la vostra vita sociale godendo della compagnia di buoni amici e familiari.

Il weekend potrebbe essere un po' frenetico, quindi cercate di prendervi del tempo per riflettere sul da fare.

La classifica stelline della settimana di competenza della Vergine:

Top del giorno mercoledì 15 febbraio;

mercoledì 15 febbraio; ★★★★★ martedì 14 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★ domenica 19 febbraio;

★★ sabato 18 febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, scoprendo la seconda parte dell'oroscopo della settimana fino al 19 febbraio e la classifica stelline segno per segno.