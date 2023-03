L'oroscopo del 3 aprile sarà in grado di fornire indicazioni per quanto riguarda la giornata di lunedì. In particolare l'Acquario potrebbe avere qualche preoccupazione in amore, mentre la Bilancia dovrà essere molto attenta sul lavoro.

Previsioni zodiacali del 3 aprile 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 3 aprile potreste essere protagonisti di incontri davvero interessanti che potrebbero trasformarsi in qualcosa di magico. I piccoli problemi lavorativi che avete dovuto affrontare dovrebbero essere ormai superati.

Toro: il vostro sogno d'amore potrebbe concretizzarsi: la persona amata non sta più nella pelle e spera in un futuro radioso insieme.

Cercate di non affaticarvi troppo sul lavoro, una pausa potrebbe risultare azzeccata.

Gemelli: non mettete da parte le esigenze della vostra dolce metà, consigliatela e fatele capire che voi per lei ci siete sempre. Potreste avere voglia di cambiare lavoro, siate bravi nel valutare i pro e i contro.

Cancro: una banale lite potrebbe mettere di cattivo umore il vostro partner, pensateci voi a far tornare il sereno nella coppia. Un progetto lavorativo potrebbe interessarvi molto, impegnatevi per portarlo a termine nel migliore dei modi.

Leone: una bella giornata da dedicare all'amore, inventatevi qualcosa di speciale per far sorridere il vostro partner. Sul lavoro potreste avere un'occasione importante che non dovrete assolutamente farvi scappare.

Vergine: non siate troppo impulsivi, in amore va mantenuto un certo equilibrio per non inasprire gli animi nella coppia e andare incontro a possibili discussioni. Non avrete grande voglia di lavorare, cercate di tenere duro e non mollare.

Le predizioni astrologiche del 3 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: l'amore davanti a tutto, questo è quello che cercherete di portare avanti durante la giornata e che inculcherete nella testa della vostra dolce metà.

Sul lavoro siate attenti e vigili, non fatevi scappare alcune cose che sono molto importanti.

Scorpione: una vecchia conoscenza potrebbe risvegliare in voi un sentimento che da un po' di tempo era tenuto nascosto, verificate bene cosa potrebbe accadere tra voi. Per quel che riguarda il lavoro state attendendo delle risposte che tardano ad arrivare.

Sagittario: in amore potreste essere chiamati a risolvere un problema che non sarà affatto semplice, dedicate tutti voi stessi a questa situazione. Non sarà una giornata facile sul lavoro, attenzione agli attriti con alcuni vostri colleghi.

Capricorno: il vostro rapporto con i sentimenti sta diventando sempre più complesso, non perdete però le speranze di costruire qualcosa di concreto. Per quel che concerne il lavoro cercate di credere maggiormente in voi stessi, avete talento da vendere.

Acquario: il rapporto con la persona amata potrebbe darvi qualche preoccupazione di troppo, andate avanti decisi per la vostra strada. Nessun problema particolare dal punto di vista professionale, continuate a fare in maniera serena il vostro dovere.

Pesci: siate decisi e non credete troppo a tutto quello che la gente vi racconta, in amore verificate personalmente qualsiasi cosa. Sul lavoro dovrete essere più concentrati e avere sempre il polso della situazione.