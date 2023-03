L'oroscopo del 30 marzo è pronto a dare le proprie indicazioni sulla giornata di giovedì. In particolare i Gemelli si confronteranno con la persona amata, mentre l'Acquario potrebbe fare un incontro molto interessante.

Previsioni zodiacali del 30 marzo 2023: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 30 marzo le vostre vicende amorose saranno pienamente soddisfacenti e sarete orgogliosi del partner. Sul lavoro dovrete essere meno confusionari e cercare maggiormente la ragionevolezza.

Toro: in amore potreste raggiungere un obiettivo che vi eravate prefissati, qualcosa di concreto è certamente all'orizzonte.

Buone notizie in ambito lavorativo, ci sarà una ripresa che vi conforterà parecchio.

Gemelli: ci potrebbero essere diversi confronti con la dolce metà, tutto questo non porterà sicuramente serenità ma solamente malumori. Sul lavoro dovrete essere particolarmente pazienti, ciò non significa accettare tutto passivamente.

Cancro: in campo sentimentale sono previsti degli incontri piacevoli che potrebbero far battere forte il cuore. Vi metterete in mostra in ambito lavorativo, potreste trarne giovamento anche per il futuro.

Leone: questa potrebbe essere una giornata all'insegna delle emozioni, sta a voi decidere se farla diventare davvero indimenticabile. Non sarete pienamente soddisfatti della mansione che state svolgendo, ascoltate alcune proposte.

Vergine: il partner potrebbe essere protagonista di alcune provocazioni nei vostri confronti, mantenete la calma e decidete come agire. Nervi tesi anche in campo lavorativo, ricordatevi che con la ragione si risolve sempre tutto.

Le predizioni astrologiche del 30 marzo 2023: la seconda sestina

Bilancia: dopo qualche giorno non propriamente felice tornerà la serenità r la vostra relazione riprenderà a marciare a gonfie vele.

Alcuni colleghi non potrebbero vedere di buon occhio una vostra probabile promozione, dategli il giusto peso.

Scorpione: grande giornata dal punto di vista sentimentale, sarete protagonisti di intensi attimi fatti di sensualità e passione. Mantenete la calma sul lavoro, come al solito il nervosismo potrebbe risultare deleterio.

Sagittario: alcune parole male interpretate potrebbe indirizzare negativamente la vostra giornata, fate capire al partner che si tratta solo di equivoci. Sul lavoro non sarete in uno stato di forma che vi consentirà di affrontare impegni gravosi, cercate di starne alla larga.

Capricorno: se reputate di stare nel giusto non abbassate la testa, e controbattete al vostro partner con educazione e fermezza. Alcuni problemi professionali potrebbero far cambiare il vostro umore, cercate di non pensarci costantemente.

Acquario: un nuovo incontro potrebbe stuzzicare molto la vostra curiosità, non partite però in quarta e siate equilibrati nelle vostre decisioni. Prendete con filosofia alcune scelte del vostro capo, non tutti i mali vengono per nuocere.

Pesci: state tranquilli, nessuno potrà disturbare il vostro idillio amoroso, cercate solamente di essere costanti nelle vostre azioni. Un progetto a cui tenete in maniera particolare potrebbe essere naufragato definitivamente.