L'Oroscopo del 4 marzo 2023 sprona i nativi dell’Ariete a trasmettere al mondo quel messaggio che hanno in testa da un bel po’ di tempo. Per molti nati in Cancro è giunto il momento di aprire il cuore agli altri, invece, per le persone nate sotto il segno dei Pesci è il momento di chiudere con il passato, voltare pagina e agire per avere un futuro migliore. Se siete curiosi di sapere che voto hanno dato gli astri alla vostra nuova giornata, di seguito trovare le previsioni astrologiche di sabato 4 marzo.

La giornata di sabato 4 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se c’è un messaggio che dovete trasmettere al mondo, allora uscite dal vostro guscio e trasmettetelo. Sicuramente la vostra passione ispirerà gli altri, ma mantenetela sempre viva e cercate di non sembrare troppo apocalittici perché potrebbe scoraggiare alcune persone. Voto: 7,5

Toro – Una sorpresa di natura economica vi rallegrerà a non finire da qui a fine mese ma fate attenzione a chi vuole darvi una mano a spenderla o potreste ritrovarvi con il portafoglio vuoto. Meglio ancora, non spendete questi soldi, risparmiateli invece. Voto: 7

Gemelli – Alcune stelle uniscono le forze per rendere questa giornata a vostro piacimento.

Attenzione alle parole: se dite una sillaba di troppo, potreste ritrovarvi al centro di una discussione infinita. Una relazione particolare porterà molta gioia. Voto: 7

Cancro – Siete stati un po’ riluttanti ad aprirvi emotivamente nelle ultime settimane, ma le stelle di questo periodo invitano a lasciarvi andare all’amore, alla passione, ai sentimenti senza paura.

Fate sapere ai vostri amici e ai vostri cari esattamente come di sentite e perché. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di sabato 4 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se mettete il vostro cuore e la vostra anima in quello che fate, il risultato finale sarà sicuramente magnifico. Il fatto che vi piaccia così tanto il vostro progetto significa che verrà fuori un’opera d’arte.

Investite tutto ciò che fate con amore. Voto: 8

Vergine – Se qualcuno in una posizione di autorità vi chiede un favore, dovreste accettarlo e fare di tutto per soddisfarlo. Sarà così impressionato dal vostro atteggiamento positivo che presto potreste occupare un posto di prestigio. Voto: 8

Bilancia – L’attività cosmica rivela che i vostri viaggi che intraprenderete in questo mese di marzo andranno bene e porteranno molta gioia. Se avete pensato di fare una gita fuori porta, sfruttate le stelle di questo periodo per farla. Voto: 7,5

Scorpione – Ascoltate ciò che la vostra voce interiore vi dice e ignorate quelli che dicono che dovete essere più realisti. Semmai non siete stati abbastanza ambiziosi negli ultimi tempi, quindi, gettate al vento la prudenza e non preoccupatevi del costo, non è importante.

Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di sabato 4 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Date al vostro partner e ai vostri cari spazio per essere se stessi e non preoccupatevi se scelgono di girovagare da soli per qualche ora. Se provate a limitare la loro libertà non solo fallirete, ma potreste incoraggiarli a essere più ribelli. Voto: 7

Capricorno – Non importa quanto possano essere fastidiose certe persone, non dovete permettere che vi rovinino la giornata. Se vi rilassate e non prendete nulla troppo sul serio, potreste scoprire che non vi interessa più quello che dicono o fanno, e il vostro umore migliorerà di conseguenza. Voto: 6,5

Acquario – L'oroscopo consiglia di frequentare di più il mondo esterno, di godervi ciò che ha da offrire ma cercate anche voi di offrire qualcosa di buono in cambio.

Se non amate e non ridete, allora state sbagliando il vostro modo di vivere la vita. Voto: 6

Pesci – Smettetela di ricordare il passato e ciò che avrebbe potuto essere, e concentratevi sul rendere il futuro un posto migliore. È giunto il momento di voltare pagina, pianificare nuovi obiettivi da raggiungere e affrontare il futuro con occhi curiosi e affamati di successo. Voto: 6,5