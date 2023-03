L'Oroscopo della giornata di sabato 4 marzo vedrà uno Scorpione più scuro in volto a causa della Luna in quadratura, mentre Leone sarà più sognatore, soprattutto al lavoro. Pesci sarà in grado di studiare strategie più convincenti al lavoro, mentre Gemelli non dovrà farsi prendere dal panico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 4 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 4 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sarà una giornata più centrata sui sentimenti per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si farà più intenso grazie alla Luna e Venere, e non vi lascerete sfuggire momenti di tanto romanticismo.

In ambito lavorativo vi darete da fare per coprire ancora una posizione di rilievo. L'aiuto di stelle come Marte e Giove dunque si rivelerà prezioso. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti dal punto di vista sentimentale considerata la posizione sfavorevole della Luna Il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente affiatato, ma questo non vorrà dire che attraverserete un periodo di crisi. In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a Mercurio, con nuove idee che potrebbero rivelarsi fruttuose. Voto - 7️⃣

Gemelli: inizierà molto bene il weekend per voi nativi del segno, grazie alla Luna e Venere ben allineati, che vi permetteranno di mostrarvi romantici e affiatati nei confronti del partner.

Sul fronte lavorativo potreste avere a che fare con qualche imprevisto di troppo ora che Mercurio si trova in quadratura. L'importante sarà non perdere le staffe e rimanere concentrati sui vostri obiettivi e progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: state vivendo una fase di crescita in ambito lavorativo, ciò nonostante non dovrete escludere o sminuire l'operato di alcuni colleghi.

In amore le emozioni faticheranno a trasparire considerata la posizione di Venere. Se siete single e siete alle prese con nuove conoscenze, non siate diretti fin da subito. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale ottima all'inizio di questo weekend per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione e Venere in trigono vi metteranno a vostro agio, con il partner o con la persona che vi piace se siete single.

In ambito lavorativo le opportunità di crescita non mancheranno, ma dovrete essere pronti a coglierle al volo. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali discrete in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Gli astri vi guideranno verso una relazione di coppia sana, ciò nonostante non aspettatevi particolari acuti. Nel lavoro attenzione agli imprevisti, perché con Mercurio opposto non sempre avrete la situazione sotto controllo. Voto - 6️⃣

Bilancia: nonostante la Luna si troverà in sestile per tutto il fine settimana, meglio non avere grandi aspettative sul fronte sentimentale. Single oppure no, Venere in opposizione non vi permetterà di essere così romantici. Concentratevi di più su come portare stabilità nella vostra vita sentimentale.

In ambito lavorativo i buoni risultati arriveranno grazie a Marte e Saturno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete piuttosto scuri in volto in questa giornata, complice la Luna in quadratura dal segno del Leone. Single oppure no, quando le cose cominciano ad andarvi storte, il vostro atteggiamento non sarà così affiatato nei confronti di chi vi sta attorno. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, anche se alcuni buoni risultati si faranno attendere. Voto - 6️⃣

Sagittario: mostrerete una forte empatia dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato, merito di questo cielo, formato dalla Luna e da Venere in trigono. Single oppure no, saprete come entrare nella testa, ma soprattutto nel cuore della persona che amate.

Nel lavoro potreste non essere così convincenti nella teoria a causa di Mercurio, ma con Giove in trigono recupererete con la pratica. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di sabato discreta dal punto di vista professionale. L'aiuto di Mercurio vi permetterà di portare avanti i vostri progetti senza consumare troppe risorse. In amore Venere in quadratura continuerà a rendere opprimente il vostro rapporto con il partner. Se siete single i rapporti sociali vi staranno più a cuore in questo periodo. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale non molto entusiasmante in quest'inizio di fine settimana considerata la Luna in opposizione. Cuori solitari o meno, non dovrete scaricare tutta la vostra frustrazione nei confronti delle persone che amate.

Nel lavoro potrebbe essere necessaria una piccola riorganizzazione delle idee. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo tutto sommato discreto dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, apprezzerete molto la compagnia delle persone che più amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo una buona organizzazione vi permetterà di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣