L'oroscopo di sabato 4 marzo non vede l'ora di svelare tutte le novità del giorno. Le previsioni astrologiche, con la loro costante attenzione verso i transiti planetari, si pongono l'obiettivo di evidenziare i cambiamenti nella quotidianità dei segni zodiacali.

Il lavoro, la vita sentimentale e la socialità sono i campi di maggiore interesse. Ci sarà chi apparirà più predisposto ad accettare gli imprevisti e chi, nonostante tutto, non riuscirà a farsene una ragione. Inoltre, la classifica aiuta a mettere in evidenza la posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 marzo.

Previsioni astrologiche di sabato 4 marzo: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): il primo posto della classifica va al vostro segno. La giornata inizierà nel modo giusto e sarà caratterizzata da numerose fasi positive. Avvertirete un cieco ottimismo che vi porterà ad attirare la fortuna che stavate cercando. Non ci sarà spazio per i cattivi pensieri o per ricordi nostalgici. Sarete concentrati sul futuro e sulle persone che fanno parte della vostra vita.

Scorpione (2° posto): cercherete di mantenervi in forma. Non avrete voglia di trascorrere la giornata sul divano o seduti a una scrivania. Questo vi porterà a vivere delle esperienze davvero speciali.

L'interazione con il prossimo riempirà il vostro cuore di gioia. Avrete modo di ascoltare racconti inediti e di confrontarvi con qualcuno che vi sorprenderà. In amore, brillerete come stelle luminose.

Pesci (3° posto): desidererete solo essere colpiti dalle magiche frecce di Cupido. Metterete l'amore al primo posto, così come anche il rapporto di coppia e la fiducia verso il partner.

Vedrete nella persona amata non solo una compagna di vita, ma anche una confidente speciale. Cercherete di affrontare tutto insieme, nel bene e nel male. La capacità di ascoltare sarà la vostra risorsa preferita.

Bilancia (4° posto): potrete smetterla di preoccuparvi per la vostra situazione lavorativa. La situazione sarà in netta ripresa.

Potrete vivere una giornata serena, all'insegna della compagnia del partner, degli amici e dei famigliari. Vi piacerà parlare con loro e dare voce ai vostri pensieri. Riceverete comprensione e supporto emotivo, anche da persone in apparenza distaccate.

Oroscopo del giorno 4 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): vivrete una giornata dinamica. Sarete davvero molto attivi. Vi interesserete a diversi hobbies, sia dal punto di vista pratico che mentale. Vi piacerà esplorare i vostri limiti, senza superare, però, determinati paletti. Questo vi consentirà di rimanere fedeli ai vostri valori. Gli amici potrebbero decidere di unirsi a voi, ma sarà la scelta del partner a condizionare il vostro umore.

Vergine (6° posto): condividerete un rapporto speciale con la persona amata. Farete invidia a molte persone perché le cose sembreranno andare a gonfie vele. Il lavoro, al contrario, potrebbe presentare qualche difficoltà inaspettata. Dovrete confrontarvi con una situazione difficile e decisamente impegnativa. Chiedere aiuto ai colleghi non sarà sinonimo di debolezza, ma di coraggio.

Capricorno (7° posto): non avrete modo di svolgere attività piacevoli, però, i risultati sul posto di lavoro supereranno le vostre aspettative. Sarete fieri di voi stessi e degli sforzi compiuti negli ultimi mesi. Le persone care potrebbero avvertire la vostra mancanza e rimproverarvi per questo. Sarà importante provare a cercare un punto di incontro, in modo da non deludere nessuno.

Gemelli (8° posto): riuscirete a superare le sfide del giorno senza troppe conseguenze. Ovviamente, la stanchezza si farà sentire, ma proverete a non dare troppo peso alle sensazioni spiacevoli. Metterete al primo posto il rapporto con la famiglia e quello con il partner. Vi piacerà trascorrere del tempo in compagnia, anche se sarete contrari a qualunque tipo di esagerazione.

Previsioni zodiacali e classifica del 4 marzo: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): sarete in vena di battute e di scherzi. Avrete uno spiccato senso dello humor, però, qualche parola di troppo potrebbe scatenare una reazione imprevista nelle persone che vi saranno accanto. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non continuare a giustificarsi.

In alcune occasioni, sarà meglio chiedere scusa piuttosto che continuare a insistere.

Leone (10° posto): non riporrete molte aspettative per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Attraverserete un momento difficile, caratterizzato da insicurezze e indecisioni. Vi piacerebbe trovare la vostra anima gemella, però, temerete anche di andare incontro a una nuova e scottante delusione. Preferirete prendervi un po' di tempo per fare chiarezza nella mente e nel cuore.

Sagittario (11° posto): pianificherete con cura ogni aspetto di questa giornata. Non vorrete allontanarvi dalla vostra tabella di marcia perché sarete certi che, solo così, potrete portare a termine tutti i vostri impegni. Purtroppo, la realtà dei fatti vi smentirà.

Se non sarete abbastanza elastici le cose potrebbero sfuggirvi di mano. I problemi si presenteranno soprattutto sul lavoro.

Ariete (12° posto): la giornata apparirà decisamente impegnativa. I vostri sforzi non vi aiuteranno a rispondere a domande rimaste irrisolte. Al contrario, non faranno altro che aggiungere nuovi dubbi. Sarà importante non perdere la calma. Alcune persone, infatti, non sapranno come reagire davanti ai vostri malumori. Ci sarà chi rischierà solo di peggiorare le cose e chi si tirerà indietro.