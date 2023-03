L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 marzo 2023. Sul piatto della bilancia positività e negatività: chi tra le due prevarrà sull'altra? Lo scopriremo immediatamente iniziando a togliere il velo all'oroscopo di domani 18 marzo: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo inizio weekend certamente creerete le condizioni necessarie affinché la vostra dolce metà possa sentire tutto il vostro afflato sentimentale.

Così fugherete dubbi e incertezze, e vi proietterete nell’organizzazione di un prossimo viaggio in una località esotica: deciso cosa visitare prossimamente con la vostra metà? Nel bene e nel male siete sempre voi stessi in questi giorni avrete modo di dimostrarlo ancora una volta. Le reazioni verso gli altri, poi, saranno assolutamente spontanee e il vostro modo di fare conquisterà praticamente tutti. Nel lavoro le vostre capacità pratiche opereranno a un livello molto alto, così un obiettivo al quale state lavorando potrebbe essere raggiunto molto presto.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo per viaggiare ma anche fare o disfare, a vostro piacimento. Con le stelle altamente amichevoli crescerà in voi il desiderio di esplorare terre lontane.

Potrete sicuramente farlo in compagnia del partner, che sta dimostrando ogni giorno che passa di essere veramente innamorato di voi, pronto ad esaudire ogni vostro desiderio. Un cielo azzurro renderà la vostra vita sociale particolarmente appagante. Vi piace essere informati su ciò che accade intorno a voi e siete consapevoli di poter dare un buon esempio agli altri.

Questo è un buon momento per cambiare le cose anche sul lavoro, soprattutto se siete insoddisfatti di ciò che fate.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 18 marzo vede il periodo poco positivo. Siete un po' stanchi ultimamente, privi di energia: in questo momento quindi avete un po' la tendenza a fuggire dalle responsabilità: le reputate eccessive rispetto alle vostre attuali possibilità.

Nei confronti del vostro compagno di vita, poi, non siete quasi mai a vostro agio, con delle emozioni spesso difficili da governare. Questo stato sarà più che mai evidente nella giornata di sabato. Non dovete forzarvi a comportarvi in maniera diversa da quella che vi viene spontanea solo per accontentare gli altri; vivete la vita come fate solitamente. Le stelle potrebbero non essere pienamente positive mettendo nel caos anche il lavoro: giornata sottotono!

Oroscopo e stelle del 18 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Cancro: ★★. Giornata di grandissima tensione, fate quindi attenzione a eventuali litigi col partner. Si consiglia di non essere troppo polemici, anche perché le discussioni potrebbero mandare all'aria progetti importanti, riguardanti la vostra relazione.

L’amore vi riserverà incontri improvvisi, se single, ma la Luna antipatica non garantirà erto la relativa stabilità. Non fidatevi troppo delle persone conosciute da poco perché potrebbero rivelarsi dei fuochi di paglia. In particolare, parlando di lavoro, tenete bene a mente che se sarete in grado di mostrare fiducia nel futuro, avrete anche la forza di prendere alcune decisioni veramente importanti.

Leone: 'top del giorno'. Ritroverete una bella fusione emotiva, che forse nei giorni scorsi vi è sembrata un poco smarrita. Così, un nuovo “viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda” farà emergere la volontà di costruire, mettere solide basi tra voi e la dolce metà. La Luna, poi, in aspetto armonico, regalerà una grandissima voglia di provare esperienze inusuali e originali.

La vostra grande capacità di adattarvi a situazioni nuove vi permetterà di rimanere in equilibrio perfetto tra il rischio e la stabilità. Nel lavoro Mercurio vi invita a coltivare progetti ad ampio raggio: potreste infatti ricevere un incarico nuovo, il che aiuterà a mettervi in luce e a raggiungere una posizione davvero invidiabile.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 18 marzo, annuncia una giornata rallegrata dalla presenza di ottime stelle. Gli influssi favorevoli aiuteranno ad inventarvi qualcosa di divertente da fare, qualcosa di originale e unico da proporre alla persona che amate, magari anche per tentare di fare una nuova esperienza di vita. Avrete una grandissima voglia di riscatto e, dopo aver trascorso un periodo abbastanza difficile, senz'altro possiamo dire che vi siete meritati una periodo all'insegna della grinta condito con un pizzico di fortuna.

Nel lavoro, con l'attuale ambiente astrale i vostri interessi professionali e finanziari potrebbero prendere finalmente una svolta decisiva.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 marzo.