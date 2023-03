L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 marzo 2023. Curiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle di mercoledì? Certo che sì, quindi, senza tergiversare più di tanto iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 29 marzo: a voi il piacere di consultare il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Con le stelle amiche, in questi giorni senz'altro vivrete momenti davvero molto gioiosi per la vostra vita sentimentale.

In molti sarete pronti a impegnarvi seriamente per dimostrare al partner che volete veramente iniziare un percorso di vita serio e sincero: costruire un futuro concreto insieme a chi amate dovrà essere il vostro obbiettivo primario. Single, sarà buona la giornata per chi desiderasse fare nuovi incontri o magari aprire il proprio cuore a una persona simpatica. Non abbiate paura di mostrarvi per come siete, perché solo così riuscirete a fare breccia nel cuore delle prossime conoscenze. Nel lavoro, il cielo del periodo sembra essere in buona rilevanza per il segno: approfittatene per osare nuovi investimenti o per aumentare le entrate. Mettete a frutto qualsiasi mezzo pur di centrare gli obbiettivi che vi siete prefissi.

Toro: ★★. Poco da fare in questo mercoledì: il periodo si prospetta abbastanza ostico da portare a buon fine, onde per cui... Le stelle in questi giorni vi renderanno un po' polemici e il fatto che il partner, in questa giornata, non vi dimostra affatto amore né comprensione, potrebbe essere la goccia che che farà traboccare il vaso.

Single, non fatevi prendere dalla tensione, non dovete mollare proprio adesso che siete ad un passo dalla meta. Gli influssi planetari vi stanno semplicemente mettendo alla prova, perciò state tranquilli: molti di voi ne usciranno davvero alla grande! Nel lavoro, in alcuni momenti vi sembrerà davvero di non avere più in mano le redini della situazione.

Se sentirete il bisogno di chiedere aiuto a qualche collega di cui vi fidate ciecamente, fatelo!

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 29 marzo mette sul piatto della bilancia abbastanza positività, anche se potrebbero esserci fasi poco positive a frenare gli entusiasmi. Se il caso, questo mercoledì sarà davvero il momento migliore per consolidare un rapporto d'amore, finora traballante. Le stelle infatti, vi renderanno estremamente passionali ma anche concreti, facendovi venire voglia di fare dei progetti a lungo termine con il vostro partner. Single, non si può certo dire che la vivacità vi manca. Presto o tardi le stelle vi regaleranno tante occasioni d'incontro, non sempre nuove di zecca ma ugualmente "appetitose".

Se sfoggerete tutto il vostro fascino, allora non potrete certo sbagliare: un nuovo amore vi attende. Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi quasi per incanto: sfruttate la ventata di blanda positività per ambire ad alti traguardi oppure per iniziare qualcosa di redditizio.

Oroscopo e stelle del 29 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Le stelle del giorno si apprestano a coinvolgere molti di voi in relazioni amorose davvero emozionanti. Per altri invece basterà avere al proprio fianco un partner capace di incarnare quelle caratteristiche da sempre cercate per essere felici e al settimo cielo. Single, la Luna vi permetterà di trascorrere un mercoledì scorrevole e sereno quanto basta.

In molti avete tanta voglia di muoversi, soprattutto di esplorare o scoprire luoghi e situazioni nuove ed elettrizzanti. Gli incontri amorosi saranno favoriti a fine pomeriggio; alcuni sicuramente favoriranno una seratina all'insegna della passione pura. Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare. Nell'ambito professionale saranno favorite le nuove idee.

Leone: ★★★★. Una nuova storia sentimentale presto vi terrà caldo il cuore. Nel frattempo non fatevi i soliti film mentali alimentando dubbi inutili: rimanete nella realtà dei fatti. Se avete a nuova relazione avviata da poco, senz'altro è proprio quella da sempre desiderata: completa, gioiosa, compenetrata da un’intesa fisica perfetta.

Single, anche se le stelle non vi daranno occasioni per vivere storie da "una botta e via", sarà ugualmente una buona giornata per iniziare una relazione. Magari anche per mettersi in viaggio o per rimescolare le carte della vostra vita. Nel lavoro, approfittate del discreto influsso delle stelle per fare trattative di affari, creare nuove opportunità di guadagno o semplicemente non fate nulla: lasciatevi trasportare ancora un po' dalla corrente.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 29 marzo, pronostica una giornata altamente positiva. Prenderete più confidenza con il vostro lato emotivo e comprendete meglio anche certi atteggiamenti della persona amata. Tale stato vi aiuterà anche a non perdere di vista certi positivi “punti fermi” già acquisiti, basi fondamentali su cui costruire rapporti d’amore destinati a durare per sempre.

Single, grazie al supporto di alcuni pianeti vi sentirete particolarmente attivi, dinamici e pieni di spirito di iniziativa. Tanta la voglia di avventura: fate qualcosa di bello, magari che possa portare aria fresca nella vostra vita quotidiana. Nel lavoro, avrete una maggiore autonomia decisionale e questo vi darà una nuova spinta a fare sempre meglio e di più.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 marzo.