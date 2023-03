L'oroscopo del giorno di mercoledì 29 marzo annuncia un po' di pessimismo per i Pesci, la Vergine e il Capricorno, mentre la serenità regnerà per Toro, Gemelli e Leone. Mancano pochi giorni ad aprile che sarà un mese di cambiamento per tutti i segni, basterà avere ancora un po' di pazienza.

Previsioni astrali di mercoledì 29 marzo: Gemelli innamorati

Ariete: non sarà una giornata all'insegna della serenità, soprattutto in famiglia dove non mancheranno le discussioni, ma il lavoro sarà fruttuoso e le entrate in vista serviranno anche a calmare gli animi.

Toro: l'energia sarà positiva e la voglia di fare vi porterà a pensare a nuovi progetti da realizzare, ma le novità non finiranno qui perché potrebbe essere un colpo di fulmine in vista per voi.

Gemelli: l'amore sarà al primo posto in questa giornata in cui l'unico consiglio da tenere bene a mente dovrà essere evitare di fare il passo più lungo della gamba e azzardare promesse.

Cancro: il lavoro andrà a gonfie vele, anche perché avete subito da poco delle ingiustizie e potrebbe esserci una bella rivincita. In amore ci sarà ancora un po' di nervosismo.

Oroscopo del giorno: Leone abile comunicatore

Leone: la comunicazione sarà la chiave per ottenere tutto quello che desiderate e questa giornata permetterà di stringere amicizie importanti per il futuro.

In amore non rimandate i chiarimenti.

Vergine: bisognerà avere ancora un po' di pazienza e le cose miglioreranno, aprile è vicino e sarà il mese dei cambiamenti per voi. Nel lavoro dovreste osare di più nelle proposte.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia momenti decisamente positivi nonostante l'opposizione di Venere e in amore potreste rivalutare una persona del passato che riuscirà a riconquistare la vostra fiducia.

Scorpione: il nervosismo dei giorni scorsi lascerà spazio alla voglia di chiarire e chi vi starà vicino apprezzerà il vostro riavvicinamento. Abbiate più fiducia negli altri e non tenete tutto dentro.

Sagittario aperto ai cambiamenti, Acquario coraggioso nei sentimenti

Sagittario: sono incoraggiati i cambiamenti, ma voi dovete lasciarvi andare senza avere troppa paura dei rischi.

In amore tornerà il sereno e ci saranno buone opportunità da cogliere al volo.

Capricorno: attenti a non scambiare la quotidianità con la noia e a non dare per scontata la persona amata. Non sarà una giornata fortunata neanche nel lavoro che vi darà qualche preoccupazione.

Acquario: il cielo è dalla vostra parte, approfittatene per farvi avanti con i sentimenti. Gli ostacoli al lavoro ci saranno, ma non dovranno farvi paura perché sarete perfettamente in grado di superarli.

Pesci: se ci sono delle questioni in sospeso nei sentimenti questa è la giornata giusta per fare chiarezza. I tanti impegni al lavoro vi impediranno di godere appieno della vostra professione.