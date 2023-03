L'Oroscopo della giornata di giovedì 23 marzo vede una forte grinta in Sagittario, utile non solo per vivere un rapporto sereno con il partner, ma anche per gestire meglio le proprie mansioni, mentre Venere permetterà ai Vergine di essere calorosi e romantici. Scorpione dovrà essere più coraggioso in amore, mentre interessanti novità favoriranno i Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 23 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 23 marzo 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana ottima dal punto di vista sentimentale per i nati del segno.

Avrete le idee chiare in amore grazie alla Luna che riempirà di gioia la vostra vita, ma non solo. Anche in ambito lavorativo troverete soluzioni valide per portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un giovedì intenso in amore secondo l'oroscopo. Voi cuori solitari vi metterete in gioco, e con l'aiuto di Venere potreste fare incontri fortunati, che rimarranno a lungo nella vostra vita. Sul fronte lavorativo ci saranno buone occasioni in arrivo, che potrebbero mettervi in una condizione agiata grazie a Saturno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima per i nati del segno grazie in particolare alla Luna in congiunzione.

Se le ultime giornate non sono state il massimo con il partner, potrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi permetterà di svolgere al meglio le vostre mansioni, con risultati incoraggianti, che vi spingeranno a fare di più.

Voto - 8️⃣

Cancro: con il partner ci sarà una buona intesa grazie a Venere in sestile, ciò nonostante l'astro argenteo potrebbe rallentarvi. Meglio dunque non superare certi limiti all'interno della vostra relazione di coppia. Anche in ambito lavorativo alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi. Mercurio in quadratura non sarà vostro alleato, per cui attenzione alle scelte che prenderete per le mansioni che vi saranno affidate.

Voto - 7️⃣

Leone: se siete riusciti a superare certi ostacoli al lavoro, potrete dare sfogo alle vostre ambizioni e puntare più in alto. Stelle come Mercurio, Marte e Giove vi aiuteranno. In ambito amoroso invece non dovrete prendere troppo alla leggera il vostro rapporto. La Luna in trigono vi aiuterà a vedere da una luce diversa il vostro rapporto, ma con Venere in quadratura sarà importante non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo di giovedì convincente dal punto di vista sentimentale grazie a una calorosa Venere in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, mostrerete buone emozioni, che con un po’ di fortuna, si convertiranno in una storia particolarmente affiatata. In ambito lavorativo sarete molto produttivi, ma per raggiungere risultati più ambiziosi dovrete essere pazienti e perseveranti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: qualche perplessità in amore potrebbe disorientarvi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, potreste non avere ben chiaro cosa desideri da voi la vostra fiamma, e cosa potete fare per essere felici insieme. Anche in ambito lavorativo i vostri progetti potrebbero non andare benissimo a causa di Mercurio opposto. Cercate di schiarirvi le idee prima di mettervi all'opera. Voto - 6️⃣

Scorpione: dovrete essere più coraggiosi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Anche se Venere si troverà in opposizione, mostrando maggior interesse nei confronti del partner potreste vivere un rapporto migliore. Fate però in modo che il tutto sia sincero e spontaneo.

In ambito lavorativo alcuni progetti prenderanno la giusta direzione, altri potrebbero richiedere più attenzione da parte vostra. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, potrete contare su una maggior grinta in questa giornata. Nel lavoro riuscirete a gestire bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore proverete a rendere più movimentata la vostra storia d'amore, ma attenzione alla Luna in opposizione dal segno dei Gemelli, sintomo di possibili incomprensioni e discussioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo periodo per i nati del segno sul fronte amoroso. Cuori solitari oppure no, vi sentirete molto bene con voi stessi, e la voglia di rendere più interessante la vostra vita sentimentale non mancherà.

Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio in quadratura, causa di possibili rallentamenti o imprevisti che potrebbero rivelarsi complicati da risolvere. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questa giornata di giovedì. La Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi darà una mano con la vostra relazione sentimentale, ma con Venere in quadratura non potrete superare certi limiti. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto. Il vostro modo di fare e il vostro coraggio saranno sicuramente premiati. Voto - 7️⃣

Pesci: non avrete difficoltà a vivere al meglio la vostra relazione di coppia in questa giornata, merito di un'ottima Venere in sestile dal segno del Toro.

Anche voi cuori solitari vi sentirete a vostro agio, soprattutto con nuove conoscenze. In ambito lavorativo sarete particolarmente ferrati e pronti a tutto con alcuni progetti, altri invece potrebbero richiedere l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 8️⃣