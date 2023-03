L'Oroscopo della giornata di martedì 7 marzo prevede i nativi Cancro più ottimisti al lavoro grazie a Mercurio, meno in amore, mentre Acquario sarà carico di energie e con una gran voglia di fare. Gemelli dovrà affrontare un po’ di spese nel prossimo periodo, mentre Sagittario non dovrà incappare in troppi imprevisti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 7 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 7 marzo 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì discreta per voi nativi del segno. In amore avrete il pianeta Venere che vi darà sostegno e, single oppure no, la compagnia delle persone che amate sarà particolarmente apprezzata.

Per quanto riguarda il lavoro saprete equilibrare bene tempo, energie e carico di lavoro, portando a casa buoni risultati di cui ne andrete fieri. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna vi accompagnerà verso una storia d'amore stabile, che però dovrete saper coltivare affinché possa durare a lungo. Se siete single il rapporto con la vostra fiamma potrebbe farsi più interessante. Nel lavoro Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ciò nonostante non prendete troppi impegni al momento. Voto - 8️⃣

Gemelli: il mese di marzo forse non sta iniziando al meglio per voi, ma questo non vorrà dire che le cose andranno male per sempre.

Venere sarà ancora in sestile, e vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia dal suo lato positivo. Siate pazienti, ma soprattutto comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo evitate spese e progetti superflui, e concentratevi su come raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: mostrerete maggior ottimismo in ambito lavorativo grazie a Mercurio in trigono dal segno dei Pesci.

Avrete un quadro della situazione più chiaro, e con il tempo e la giusta concentrazione potrete ambire in alto. Per quanto riguarda i sentimenti invece non potrete pretendere chissà che cosa considerato che Venere e la Luna vi metteranno alle strette. Portare ulteriore stress all'interno della vostra storia d'amore sarà solo controproducente.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata di martedì nel complesso entusiasmante in amore secondo l'oroscopo. Venere in trigono vi metterà a vostro agio con la persona che amate, soprattutto nei momenti più intimi e romantici della giornata. In ambito lavorativo non dimenticatevi tutte le vostre abilità e competenze che potrebbero aiutarvi ad arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un buon momento per le attività sociali secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna in congiunzione accenderà il vostro entusiasmo, e potrete vivere la vostra relazione sentimentale o i vostri rapporti sociali al meglio. In ambito lavorativo non prendete troppi impegni. Mercurio e Marte in cattivo aspetto potrebbero complicare il vostro percorso verso il successo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: eventuali rapporti in crisi andranno salvaguardati in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà sicuramente d'aiuto, per cui cercate di non essere motivo di litigi con il partner. Sul fronte professionale Marte e Saturno vi daranno una mano con i vostri progetti, ciò nonostante dovrete mettere in conto possibili imprevisti da parte di Giove e Mercurio. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile dal segno della Vergine. Sarete fedeli e romantici nei confronti del partner, e in questa giornata di martedì potrete contare su un rapporto piuttosto equilibrato. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi intoppi grazie a Mercurio in trigono che permetterà di essere ben organizzati nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci, dovrete fare attenzione a non cadere in troppi imprevisti, soprattutto dal punto di vista professionale. Anche sul fronte amoroso questa giornata di martedì non si rivelerà particolarmente entusiasmante. La Luna potrebbe mettervi a disagio con il partner. Potreste dunque faticare a vivere in modo romantico il vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'organizzazione sarà la vostra chiave di volta sul fronte professionale. Secondo l'oroscopo, potreste riuscire a mettere sul piatto progetti più curati se gestiti efficacemente. In amore potrete contare sulla Luna in trigono, ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, meglio non superare certi limiti al momento.

Cercate di ricostruire la vostra storia d'amore un passo alla volta. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete carichi di energie in questa giornata di martedì grazie a Marte. Sul fronte professionale vi darete da fare per portare avanti i vostri progetti e raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. In amore ci sarà una discreta stabilità, utile per vivere serenamente la vostra relazione sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Pesci: alcuni incontri sentimentali potrebbero non rivelarsi così entusiasmanti come volete secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione frenerà la vostra sete d'emozioni, ma per fortuna questo vostro stato d'animo non durerà a lungo. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, da soddisfare a sufficienza le esigenze di clienti e superiori. Voto - 7️⃣