L'Oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 marzo vedrà il Sole favorevole per i Pesci soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre l'Ariete sarà irresistibile grazie a Venere in congiunzione.

Un po' di fortuna in ambito lavorativo ed economico permetterà ai nativi in Cancro di portare avanti progetti di qualità, mentre Scorpione sarà abbastanza intuitivo sul lavoro.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo.

Previsioni oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale piena di soddisfazioni, soprattutto in amore.

Venere sarà dalla vostra parte, e i buoni rapporti con il partner dureranno ancora a lungo. Se siete single e volete fare conquiste, attenzione soltanto alle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 marzo quando la Luna sarà opposta. In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa, e vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una settimana discreta in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ma comunque potrete contare sulla vostra anima gemella anche nei momenti di difficoltà. In ambito lavorativo prenderete le giuste decisioni grazie a Mercurio nel segno, ma non dovrete avere troppa fretta perché i vostri progetti siano svolti alla perfezione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la settimana non inizierà benissimo, complice una Luna in quadratura che vi metterà in difficoltà. Fortunatamente recupererete velocemente terreno, e grazie a Venere in sestile ci sarà una discreta sintonia tra voi e il partner. In ambito lavorativo meglio prendere alcune decisioni insieme a chi ne sa più di voi perché, con Mercurio in quadratura, potreste andare fuori strada.

Voto - 7️⃣

Cancro: finalmente arriverà un po' di fortuna in ambito lavorativo ed economico. L'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante non spingete troppo sull'acceleratore. In amore sarete ancora messi in difficoltà da Venere e anche dalla Luna. Single oppure no, moderate soprattutto il vostro atteggiamento nei confronti dell'anima gemella.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno grazie a Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete. Riuscirete a vivere un rapporto abbastanza affiatato, ma attenzione al weekend dell'11-12 marzo quando la Luna si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. In ambito lavorativo Marte in sestile e Giove in trigono vi sproneranno a fare di più, per quanto possa sembrarvi difficile. Con un po' di ottimismo potrete farcela. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana inizierà molto bene per voi grazie alla Luna in congiunzione. Questo cielo vi permetterà di vivere un rapporto più stimolante, anche se sarà opportuno non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro, sarete messi in difficoltà da Mercurio.

Dovrete essere in grado di evitare ed eventualmente di risolvere gli imprevisti che arriveranno. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una settimana poco coinvolgente in amore a causa di Venere in opposizione. Anche se la Luna vi darà una mano tra giovedì 9 e venerdì 10 marzo, la vostra relazione non vivrà il suo momento migliore. Sarà necessario risolvere alcuni problemi tra voi e il partner che vanno avanti da troppo tempo. Sul lavoro avrete buone energie e voglia di fare, ma vi serviranno anche delle idee valide per mettere sul piatto progetti di spessore. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete abbastanza intuitivi in ambito lavorativo, e riuscirete a portare avanti in modo efficace i vostri progetti.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà una settimana abbastanza positiva grazie alla Luna che navigherà in buone posizioni. Single oppure no, potrebbe esserci qualche occasione interessante per fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo del 6-12 marzo. Single oppure no, godrete della buona posizione di Venere e sarà più facile per voi conquistare la persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Marte potrebbero rendere questo periodo piuttosto stressante, ma non dovrete arrendervi. Voto - 7️⃣

Capricorno: in amore non sarete così bravi a fare conquiste. Venere in quadratura porterà al minimo il vostro romanticismo, in particolare per voi nati nella terza decade.

Settore professionale nel complesso soddisfacente grazie a Mercurio in sestile. Prenderete in carico quei progetti in cui vi sentite più preparati, ottenendo dei risultati discreti. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in sestile dal segno dell'Ariete. Soprattutto per voi cuori solitari potrebbero arrivare nuove emozioni che sarete ansiosi di sperimentare. Attenzione però al fine settimana quando la Luna sarà in quadratura. Sul lavoro, il desiderio di mettersi in mostra e di ambire sempre più in alto vi spingerà a metterci tutto il vostro impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: l'inizio della settimana non sarà il massimo per quanto riguarda i sentimenti, ma comunque l'astro argenteo verrà in vostro soccorso nelle giornate successive, permettendovi di vivere una relazione più intrigante. In ambito lavorativo Mercurio porterà buon senso e idee interessanti da sviluppare. Con Marte in quadratura, però, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣