Nel fine settimana del 4 e 5 marzo 2023, l'Oroscopo della fortuna potrebbe vedere protagonista il segno del Leone, seguito a ruota dal segno dell'Acquario e dal segno della Bilancia, nelle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend per la fortuna: guadagni per Acquario

1° Leone: avrete il tempo, la voglia, le energie, ma soprattutto il denaro per fare shopping, sia per voi che per le persone che amate. Sul lavoro, la collaborazione con i colleghi potrebbe sancire un'amicizia sana, con una competizione che non prevede alcun tipo di dispetto.

Continuate così.

2° Acquario: arriveranno cospicui guadagni che vi permetteranno di fare qualcosa di inedito, sia per voi stessi che per la famiglia. Sul lavoro si apriranno delle prospettive sempre nuove, per cui chi è ancora alla ricerca di un impiego avrà sicuramente l'imbarazzo della scelta. Avrete un maggior vigore intellettuale, secondo l'oroscopo.

3° Bilancia: potrete sfruttare qualche bella situazione di guadagno. Secondo l'oroscopo, però, i guadagni potrebbero favorire un bellissimo investimento che possa conciliare molti aspetti della vostra quotidianità. Sarà ottimale anche l'interazione fra colleghi.

4° Toro: la fortuna che state avendo in questo momento vi sarà decisamente utile per quegli obiettivi che avete lasciato indietro per causa di forza maggiore.

Sentirvi più disposti a cogliere le occasioni sarà un modo per poter sfruttare al meglio le vostre capacità.

Tempo libero per Gemelli

5° Gemelli: il tempo libero che avete a disposizione potrebbe essere impiegato, in parte, per preparare il terreno per altri progetti professionali futuri, dal momento che, ora come ora, la fortuna potrebbe farvi cogliere qualche occasione inaspettata.

Con la salute, state migliorando alla luce di un malessere diffuso.

6° Sagittario: il lavoro di squadra sarà determinante per il raggiungimento degli scopi comuni e i guadagni, adesso, potrebbero coprire molte spese importanti, tralasciando lo shopping oppure qualche sfizio che vorreste togliervi da tanto tempo.

7° Ariete: state lentamente rimettendovi in moto e così anche la fortuna, in questo momento, potrebbe regalarvi un salto di qualità.

Secondo l'oroscopo, avrete voglia di interagire di più con le persone sul posto di lavoro per dare nuova linfa alla vostra collaborazione.

8° Pesci: siete disposti a fare qualche sacrificio nel fine settimana. Potrebbero verificarsi alcune novità che però dovranno essere ben ponderate, prima di essere prese in considerazione e farle maturare. Secondo l'oroscopo, avrete un abbassamento dei guadagni, ma nel complesso non potrete lamentarvi.

Scorpione di buon umore

9° Scorpione: sarete di buonumore nonostante ci siano alcune situazioni spinose sul lavoro che necessitano di attenzione e di cura. Secondo l'oroscopo, avrete un incremento dei guadagni che, però, non sarà tangibile per il momento. Dovrete accontentarvi di una serenità di fondo che potrebbe rilassarvi tantissimo.

10° Cancro: ci saranno troppe lacune nella comunicazione e, non sempre, potrete fare fronte ai vostri affari con serenità. Secondo l'oroscopo, potreste avere un aiuto decisamente promettente ma, per il momento, dovreste meditare di più sulle prossime mosse da operare per poter migliorare. La fortuna sarà dalla vostra parte nella serata di sabato.

11° Vergine: divertirvi in questo weekend non sarà una opzione da prendere in considerazione, almeno fino a quando non riuscirete a riposare adeguatamente. La fortuna in questo momento dovreste crearla con le vostre sole forze, incentivando una collaborazione fra colleghi che, al momento, è ridotta all'osso.

12° Capricorno: il consiglio principale è quello di preservare quanto più possibile il vostro denaro, perché la fortuna potrebbe non essere sempre dalla vostra parte. Essere il più possibile tranquilli, possibilmente a riposo, vi darà quel po' di energie che potrete sfruttare nel corso della prossima settimana.