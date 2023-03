Mercoledì 8 marzo troviamo sul piano astrale la Luna nell'orbita della Bilancia. Il Sole, Saturno, Nettuno e Mercurio risiederanno sui gradi dei Pesci. Plutone, invece, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Giove e Venere, infine, permarranno in Ariete, mentre il Nodo Nord e Urano proseguiranno il domicilio in Toro.

Oroscopo dell'8 marzo favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: chiarimenti. Ottime le effemeridi di mercoledì 8 marzo per i nati in Cancro reduci da qualche allontanamento relazionale, in quanto riusciranno con semplicità a trovare le parole idonee per una rinfrancante riconciliazione con la persona in questione.

2° Pesci: shopping. Giornata in cui i primi due decani di casa Pesci avranno ottime chance di potersi permettere una corposa sessione di shopping, la quale risulterà un mix di acquisti funzionali per la casa ma anche lussuosi in termini di vestiario.

3° Leone: soluzioni. Qualche imprevisto di natura pratica, perlopiù inerente alla sfera domestica, sarà presumibilmente da mettere in conto per i felini durante l'8 marzo. Ad ogni modo, i nativi in Leone riusciranno a cavarsela egregiamente tirando fuori dal cilindro delle soluzioni insperate.

I mezzani

4° posto Scorpione: in cerca d'armonia. I nati in Scorpione potrebbero rendersi conto che sarà necessario sforzarsi per trovare un equilibrio naturale tra le relazioni, il lavoro e il loro benessere psico-fisico.

A fronte di ciò, il segno Fisso parrà dedicarsi soltanto alle attività urgenti, così da riprendere il timore della serenità interiore.

5° Toro: incoraggiamenti. La probabile freccia in più nella faretra dei nati in Toro sarà il sostegno che proverrà dalla cerchia amicale, all'interno della quale una persona cara su tutte riuscirà a incoraggiare il segno di Terra a non perdersi d'animo e a gettare le basi per una doverosa ricostruzione.

6° Capricorno: lontani dal traguardo. Qualsiasi genere di mira che i nati in Capricorno si sono prefissi ultimamente potrebbe risultare agli occhi degli stessi, secondo l'Oroscopo dell'8 marzo, ben lontana dall'essere raggiunta, ma ciò non dovrà far spazientire il segno Cardinale.

7° Acquario: dritte. Una persona appena conosciuta o un nuovo collega daranno qualche consiglio non richiesto ai nati in Acquario, ma questi ultimi farebbero meglio a prendere questi suggerimenti con le pinze.

8° Ariete: perplessi. Qualcosa sul fronte sentimentale sembrerà non girare per il verso giusto in casa Ariete, coi nativi che non riusciranno a spiegarsi le motivazioni dietro alcuni atteggiamenti del partner o dei figli.

9° Bilancia: dietro le quinte. La possibile voglia di primeggiare con la quale i nati in Bilancia affronteranno la giornata dell'8 marzo potrebbe scontrarsi con ciò che il parterre astrale avrà da offrirgli, ovvero prendere posizione dietro le quinte e far esibire sul palco gli altri.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: destabilizzati. Il pressante Stellium in Pesci fungerà probabilmente da montagna russa interiore per i nati in Vergine, facendo saggiare loro un insieme di emozioni contrastanti che si rincorreranno senza sosta nelle loro menti.

11° Gemelli: investimenti flop. Sarà un mercoledì durante il quale i nati in Gemelli potrebbero rendersi conto che un investimento messo in atto dalla scorsa estate ad oggi si è rivelato fallimentare o comunque poco profittevole, quindi saranno chiamati a voltare pagina in tal senso.

12° Sagittario: niente sbilanciamenti. Semaforo acceso sul rosso per gli arcieri che occupano il ruolo di soci in un'attività professionale, in quanto si sentiranno particolarmente lontani dalle opinioni dell'associato e, di conseguenza, preferiranno rimanere neutri anziché andargli contro.